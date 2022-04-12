Sucuoğlu açıkladı....AD-HOC komite kuruluyor... Muhalefet yapıcı...

UBP Lideri ve Başbakan Sucuoğlu Ataoğlu Pembe Paşaoğulları'nın sunduğu BRT ekranlarındaki 18. saat programına katıldı.

Sucuoğlu yaptığı açıklamada geniş katılımlı bir toplantı yaptıklarını ve çalışmaları değerlendirdiklerini belirtti. Sucuoğlu Pazartesi ve Salı günü siyasi parti başkanları ile görüşüp her partiden 2'şer kişi görevlendirlecek komite için.

Sucuoğlu açıkladı...2'şer kişi görevlendirilecek komite için. Muhalefet yapıcı...

Sucuoğlu en geç 1 ay içerisinde konuları tamamlamayı planladıklarını da açıkladı.