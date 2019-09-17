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Sucuoğlu açıkladı "Çalışma affı hazır"

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Sucuoğlu: Meclis açılınca yasalaştıracağız
Sucuoğlu açıkladı "Çalışma affı hazır"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kayıt Dışı İş Gücüne karşı Çalışma Affı hazırladıklarını, Meclis’in açılmasıyla yasalaştıracaklarını açıkladı.

BRT’de yayınlanan Haber Merkezi Programı’nda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 2018 Yılı Kayı Dışı İş Gücü’nün yüzde 20.44 olduğunu söyledi.

Bunu dikkate alarak Çalışma Affı hazırladıklarını açıklayan Sucuoğlu, Meclis’in açılmasıyla hemen gündeme geleceğini ve yasalaştıracaklarını söyledi…

Sucuoğlu bunu bir muhacaret affı olmadığını, halen KKTC’de bulunan 3. Ülke kayıtdışı işçileri kapsadığını ifade etti.

Sucuoğlu, bugünden itibaren Çalışma izni başvurularının online yapılabileceğini de açıkladı.

Faiz Sucuoğlu, “2008’den beri yapılmayan Engelli İstihdamını da 2020’de yapacağız…” dedi.

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