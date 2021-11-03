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Sucuoğlu açıkladı "KARMA OY" kalkıyor

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UBP Genel Başkanı Sucuoğlu UBP Parti Meclisi’nin oy birliği le karma oyun kaldırılması yönünde karar aldığını da açıkladı.
Sucuoğlu açıkladı "KARMA OY" kalkıyor

UBP PM sonrasında Dr. Sucuoğlu açıklamalar yaptı.

İşte satır başları;

Örgütsel yapıya da çok ciddi önem vereceklerini ifade eden Sucuoğlu, tabanın önemine vurgu yaptı, örgütsel yapıya ağırlık verilerek, daha da güçlendirileceklerini ve örgüt başkanlarının ağırlığını artıracaklarını dile getirdi. “Biz sağlam duracağız ki ülke de sağlam durabilsin” diyen Sucuoğlu, yoğun bir sürecin kendilerini beklediğini, hedefin erken genel seçimde tek başına iktidara gelmek sonra da yerel seçimlerde başarılı olmak olduğunu söyledi.

UBP Genel Başkanı Sucuoğlu UBP Parti Meclisi’nin oy birliği le karma oyun kaldırılması yönünde karar aldığını da açıkladı.

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