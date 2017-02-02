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Sucuoğlu açıklama yaptı

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Sucuoğlu açıklama yaptı
Gazimağusa ve Girne hastanelerindeki kardiyologlar Nalbantoğlu’nda geçici olarak dönüşümlü görev yapacakTürkiye’den 2 kardiyolog görevlendirilmesi talep edilecek

Sağlık Hizmetleri Danışma Kurulu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji servisindeki doktor sıkıntısının aşılması için geçici bir süreyle Gazimağusa ve Girne Devlet Hastanelerinde görevli kardiyologların dönüşümlü olarak burada da görev yapması kararı aldı.

Toplantıda ayrıca, Türkiye’den iki kardiyoloji uzmanının KKTC’de görevlendirilmesinin talep edilmesi kararı da üretildi.

Kurul’un bugün Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana başkanlığında yaptığı toplantıda alınan kararlar açıklandı.

Toplantıda hastane başhekimleri ve kurul üyeleri de hazır bulunurken, yaklaşık 2 saat süren toplantıya daha sonra Bakan Faiz Sucuoğlu da katıldı ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi kardiyoloji servisindeki gelişmeler ele alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantının ardından Bakan Sucuoğlu konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sucuoğlu, Kardiyoloji servisinde bir doktorun iki aylığına yurtdışı eğitimine gideceğini, bir doktorun ise sağlık sorunları nedeniyle hastalık iznine ayrılacağı için görev başında bulunamayacağını söyledi.

Sucuoğlu, bu süre içerisinde hizmetlerin aksatılmaması amacıyla Gazimağusa Devlet Hastanesi ve Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde görevli kardiyoloji uzmanlarının dönüşümlü olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görev yapacaklarını ifade etti.

Alınan bu kararın tüm hastane Başhekimleri tarafından onaylandığını dile getiren Sucuoğlu, kardiyoloji servisinin hizmetlerinde bir aksamanın olmadığını da belitti.

Sucuoğlu, “KKTC ile TC Hükümeti Arasındaki Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması” uyarınca TC Sağlık Bakanlığı’ndan iki kardiyoloji uzmanının da KKTC’de görevlendirilmesini talep ettiklerini de söyledi.

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