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Sucuoğlu: "Af ile ilgili yasa bitti, her şey hazır, Meclis'i bekliyoruz"

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu KKTC Telsim yetkililerini kabul etti. Kabulde çalışma hayatıyla ilgili ciddi değişikliklerin arefesinde olunduğunu belirten Sucuoğlu, "Af ile ilgili yasa bitti, her şey hazır, Meclis’i bekliyoruz” dedi.
Sucuoğlu: "Af ile ilgili yasa bitti, her şey hazır, Meclis'i bekliyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Faiz Sucuoğlu, Telsim Genel Müdürü Cenk Alper ve Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’ı kabul ederek görüştü.

Alper, KKTC Telsim olarak, adanın geleceğinde  dijital dönüşüme iz  bırakmayı hedeflediklerini belirterek , bu yönde  öncülük edecek gençlere istihdam sağlamanın da en büyük arzuları olduğunu  kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Faiz Sucuoğlu da konuşmasında  bu konu ile ilgili ciddi projeler üzerinde çalıştıklarını vurgulayarak, dijital alanda işbirliği yapabilmenin önemini vurguladı. Sucuoğlu bir üniversitenin ortaokul ve lise öğrencilerinden başlayarak, bilgisayar yazılım ve kullanımı  ile ilgili dijital sektörde önlerini açacak  bir projeyi  başlatma arifesinde olduklarını kaydetti.

Sucuoğlu söz konusu  programa ve  katılacak gençlere ciddi bir finansal destek sağlanacağını dile getirdi.

Sucuoğlu, “Bu  bizi  heyecanlandırıyor. inşallah  bunu  daha  geniş bir şekilde yayacağız ve dünyada ses getirecek çocuklar yetiştireceğiz. Cazibeyi artırmak önemli. Proje  bazında vereceğimiz desteklerle bunu sağlayacağımızı düşünüyorum. Bu  yönde protokolü imzalama aşamasındayız” dedi.

SUCUOĞLU: “ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİLİ CİDDİ DEĞİŞİKLİKLERİN AREFESİNDEYİZ”

Bakanlığa bağlı birçok tüzük ve yasa tasarısının hemen  bittiğini  de anlatan Sucuoğlu, çalışma  hayatı ile ilgili ciddi değişikliklerin arefesinde olduklarının altını çizdi. Sucuoğlu, üç tane tüzük ile birlikte inşaat sektöründe artık Avrupa Birliği standartlarının altı ay içinde yakalanacağını  kaydetti.

ENGELLİ VATANDAŞLAR VE KORUYUCU AİLELERE KATKI

Özel sektörde çalışan engelli vatandaşların, 48 ay boyunca primlerinin de  üstlenileceğini, asgari ücretin de yüzde 80’inin ödeneceğini ifade eden Bakan Sucuoğlu, diğer yandan  yeni bir başka tüzük ile  birlikte koruyucu ailelerin de ne kadar katkı alacağı tartışmasının da  tarih olduğunu  belirtti.

Sucuoğlu,bunun artık asgari ücrete bağlı olarak bilineceğini ifade etti.

SUCUOĞLU: “AF İLE İLGİLİ YASA BİTTİ, HER ŞEY HAZIR, MECLİS’İ  BEKLİYORUZ”

Af ile ilgili çalışmalara da değinen Sucuoğlu, yasanın bittiğini herşeyin hazır olduğunu meclisi beklediklerini vurguladı.

Sucuoğlu, “Amacımız bunu Bakanlar Kurulu’ndan geçirmekti ama yasa olduğu için bir sıkıntı yaşanmaması adına Ekim ayına kaldı.Kanayan bir yara olan kayıtdışılığı büyük oranda çıkarılan af ve tüzüklerle sorunun  kaynağını kurutma yönünde adımlar atıyoruz. Her şey hazır Meclis’i  bekliyoruz.” Şeklinde konuştu.

SUCUOĞLU: “GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA SONA YAKLAŞILIYOR”

Yıllardır konuşulan Genel sağlık sigortası ile ilgili de sona gelindiğini  belirten  Sucuoğlu, birkaç  ay içinde genel sağlık  sigortasını  meclise  getirecek duruma geleceklerini vurguladı.

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