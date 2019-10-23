Sucuoğlu: “Af, sadece KKTC içerisinde yaşayan ve cezaya düşenleri kapsıyor”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, affın sadece KKTC içerisinde yaşayan ve cezaya düşenleri kapsadığını belirtti.

Sucuoğlu, “KKTC sınırları içerisinde herhangi bir nedenle sigortası ödenmediği için cezaya düşen kişilerin, işverenleri vasıtasıyla yasa yürürlüğe girdiği günden itibaren 90 günlük süre var, bu 3 aylık sürede müracaat ettiği günden itibaren 40 günlük süre içinde işlemi tamamlaması lazım” dedi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı,

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Genel Sağlık Sigortası tasarısının genel anlamda bittiğini dile getiren Sucuoğlu şu ifadelere yer verdi:

“Yalnız bu konuda Türkiye dünyaya örnek oluyor. Türkiye’den son noktayı koyup Bakanlar Kuruluna sevk etmeden önce Türkiye’deki muhataplarımızla bir protokol hazırlandı. KKTC ve TC’nin bu konudaki ortak payda da çalışması için ön karar alındı. İki tarafta da bitirildi, protokol Türkiye’ye yollandı. İmzalandıktan sonra geri dönüşü yok. Bizim hedefimiz, bizim bakanlığımızı ilgilendiren kısmını, biz yasa tasarısını hazırlayıp, haziran gibi meclise sunacağız. Sağlık ve maliye bacakları var. Bunlar da çalışmalarını yürütecekler. Biz 2020 de yasallaştırsak ta yürürlüğe girmesi 2021’i bulur.”

“UBP’NİN ADAY ÇIKARACAĞI BİR GERÇEKTİR”

Ulusal Birlik Partisi’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Parti Meclisini adres gösteren Bakan Sucuoğlu, parti meclisinin değerlendirmesi ile vereceği karar doğrultusunda adayın çıkacağını ifade etti.

Sucuoğlu, “UBP bugün tüm KKTC beldelerinde organize olmuş, örgütleriyle çalışan en büyük partidir. Şu an seçim olsa tek başına iktidarı zorlayacak durumdadır. Aday çıkarmaması konusunun konuşulması bizi üzer. UBP adayının çıkacağı gerçektir” dedi.

“SADECE MÜZAKERELER DEĞİL…”

Şu an hiçbir partinin adayının da belli olmadığını ifade eden Sucuoğlu, “Soğuk kanlı bir şekilde kutuplaşmadan ülke sorunlarıyla ilgilenmeliyiz” dedi.

Sucuoğlu, seçilecek olan Cumhurbaşkanının sadece müzakereci olmadığını, aynı zamanda Türkiye ile ilişkileri de sıcak tutması gerektiğinin söyleyerek, Ulusal Birlik Partisi’nin kendi adayını çıkaracağının altını çizdi.

AF KONUSU

Af konusuna da değinen Sucuoğlu, “Bu af, KKTC sınırları içinde kayıt dışılığa düşmüş işçiler içindir. Yurt dışı ayağı yoktur. Sadece yurt içi kayıt dışılıktan bahsediyoruz ve ücreti bir asgari ücrettir” dedi.

Sucuoğlu, tasarının geçen hafta meclise getirildiğini ve oy birliği ile komiteye gönderildiğini, yaklaşık bir hafta komite görüşmesinden sonra tekrar genel kurula geleceğini ve oylanarak yasallaşacağını söyledi.