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Sucuoğlu: Ak koyun kara koyun görülüyor bunları not ediyoruz

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Sucuoğlu: Ak koyun kara koyun görülüyor bunları not ediyoruz
Sucuoğlu: Ak koyun kara koyun görülüyor bunları not ediyoruz

Concorde Hotel temsilcileri bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret etti ve sektörün içinde bulunduğu  durum ile ilgili  görüş alışverişinde bulunuldu.

Concorde şirket temsilcisi Sinan Bağdatlı, küresel salgın Covid 19 ile mücadelede hükümetin göstermiş olduğu gayreti tebrik etti.

Bafra gibi zor  bir  bölgede Kıbrıs’a turizm adına hizmet  verdiklerini ve şu an  büyük kayıpları olduğunu anlatan Bağdatlı,  ancak bu  zor koşullar altında insan ve çevre odaklı  yapıları ile  çalışanlarının asgari etkilenmesi için azami  katkı koymaya çalıştıklarını dile getirdi.  13 Mart itibari ile  hotelin kapanmasına rağmen, çalışanların Mart ayı  maaşlarının tam  ödendiğini vurgulayan Bağdatlı, şu an lojmanlarda kalan 300 çalışanın sabah, öğle  ve akşam yemekleri  dahil olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının karşılanmakta olduğunu  kaydetti.  Bağdatlı, Nisan ayında  yine çalışanlara maddi katkı  yapılacağını  da ifade ederek çalışanlarını yalnız bırakmayacaklarını ortaya koydu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu da, bu  kriz döneminde KKTC’de kendi çalışanına sahip çıkan işletmeleri takdirle izlediklerini  belirterek,  Concorde Hotel’in de çalışanlarını bu  kritik dönemde yalnız bırakmayarak sahip çıkmasının örnek bir davranış olduğunu dile getirdi. Sucuoğlu “Çalışan çalıştığı şirkete yıllarca hizmet verir. Böyle dönemler  ise şirketlerin çalışanlarına sahip çıkma dönemidir. Birçok işletme bu konuda hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarken, maalesef az da olsa bizi çok üzen işletmeler olmuştur” ifadelerini kullandı.

“Ak koyun, kara  koyun görülüyor bunları not ediyoruz” diyen Sucuoğlu, bundan  sonraki süreç Korona öncesi  ve sonrası olmak üzere bu konularda da farklı olacak” dedi.

Sucuoğlu,  başarılı  bir şekilde yürütülen bu  kriz sürecinde, hem sağlık  hem de ekonomik anlamda atılan adımların meyvelerinin alınması ve bu  krizden en az zararla çıkılması yönünde  umudunu ortaya koydu.

Sucuoğlu  bu  süreçte çalışanlarını  yalnız bırakmayarak devlete sahip çıktıkları için Concorde Hotel   

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