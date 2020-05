Sucuoğlu: Ak koyun kara koyun görülüyor bunları not ediyoruz

Concorde Hotel temsilcileri bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret etti ve sektörün içinde bulunduğu durum ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Concorde şirket temsilcisi Sinan Bağdatlı, küresel salgın Covid 19 ile mücadelede hükümetin göstermiş olduğu gayreti tebrik etti.

Bafra gibi zor bir bölgede Kıbrıs’a turizm adına hizmet verdiklerini ve şu an büyük kayıpları olduğunu anlatan Bağdatlı, ancak bu zor koşullar altında insan ve çevre odaklı yapıları ile çalışanlarının asgari etkilenmesi için azami katkı koymaya çalıştıklarını dile getirdi. 13 Mart itibari ile hotelin kapanmasına rağmen, çalışanların Mart ayı maaşlarının tam ödendiğini vurgulayan Bağdatlı, şu an lojmanlarda kalan 300 çalışanın sabah, öğle ve akşam yemekleri dahil olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının karşılanmakta olduğunu kaydetti. Bağdatlı, Nisan ayında yine çalışanlara maddi katkı yapılacağını da ifade ederek çalışanlarını yalnız bırakmayacaklarını ortaya koydu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu da, bu kriz döneminde KKTC’de kendi çalışanına sahip çıkan işletmeleri takdirle izlediklerini belirterek, Concorde Hotel’in de çalışanlarını bu kritik dönemde yalnız bırakmayarak sahip çıkmasının örnek bir davranış olduğunu dile getirdi. Sucuoğlu “Çalışan çalıştığı şirkete yıllarca hizmet verir. Böyle dönemler ise şirketlerin çalışanlarına sahip çıkma dönemidir. Birçok işletme bu konuda hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarken, maalesef az da olsa bizi çok üzen işletmeler olmuştur” ifadelerini kullandı.

“Ak koyun, kara koyun görülüyor bunları not ediyoruz” diyen Sucuoğlu, bundan sonraki süreç Korona öncesi ve sonrası olmak üzere bu konularda da farklı olacak” dedi.

Sucuoğlu, başarılı bir şekilde yürütülen bu kriz sürecinde, hem sağlık hem de ekonomik anlamda atılan adımların meyvelerinin alınması ve bu krizden en az zararla çıkılması yönünde umudunu ortaya koydu.

Sucuoğlu bu süreçte çalışanlarını yalnız bırakmayarak devlete sahip çıktıkları için Concorde Hotel