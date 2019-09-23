Sucuoğlu: "Akıncı'nın açıklamaları doğru değil"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar'ı işaret ederek yaptığı açıklamada alınganlık gösterdiğini ifade ederek, Akıncı'nın açıklamalarının doğru olmadığını ifade etti.

TV Güneş’te “Parantez” programına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs meselesi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklamaları ve Bakanlık icraatları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs meselesinin 50 yıldır defalarca buzluktan çıkarılıp ısıtılarak tekrar sunulduğunu kaydeden Sucuoğlu, buna rağmen bir arpa boyu yol ilerlenemediğini, dolayısıyla 50 yıl daha kayba yol açacak tutumlardan vazgeçilmesi gerektiğini” vurguladı.

Ülke içi sorunları da değerlendiren Sucuoğlu, af, kaçak yaşam, terk edilen bebekler ve alınan önlemlerle ilgili de bilgi paylaştı.

“ALINGANLIK BİR ŞEY KAZANDIRMAZ”

Faiz Sucuoğlu Başbakan Ersin Tatar’ın açıklamalarını anımsatarak, “Sayın Tatar’ın açıklamaları, UBP’nin yıllardır izlediği siyaseti yansıtan ifadelerdir; biz UBP olarak taviz vermeyin, Bizim de görüşümüzü dikkate alınız. UBP halkın büyük bir kesiminin görüşlerini temsil ediyor. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın UBP Genel Başkanı ve Başbakan Tatar’a yönelik açıklamalarının doğru olmadığını Akıncı’nın gereksiz bir ‘alınganlık’ içine girdiğini belirtti ve bunun Kıbrıs Türk Halkına bir şey kazandırmayacağını” sözlerine ekledi.

“50 YIL KAYBETTİK”

Kıbrıs meselesi ile ilgili değerlendirme yapan Sucuoğlu, meselenin 50 yıldır zaman zaman buzdolabından çıkarılarak ısıtıldığını ve servis edildiğini kaydederek, Kıbrıs Türkü’nün bu nedenle 50 yıl kaybettiğini artık buna izin verilmemesi gerektiğini” kaydetti.

“Güney Kıbrıs’ın, Kıbrıs Türkü’nü azınlık olarak gördüğünün altını çizen” Sucuoğlu, “ bunu asla kabul etmeyiz. Biz devlet sahibi bir halkız” dedi.

KAÇAK YAŞAYANLAR... “İNLERİNE İNDİK”

İnsan kaçakçılığına da değinen Sucuoğlu, yurt dışından insanların getirilip güneye geçirildiğini ifade ederek, “İnlerine indik diye bir laf var, ciddi ihbar alıyoruz. KKTC’de polise bildiriyoruz, gereken yapılıyor” şeklinde sözlerini noktaladı.