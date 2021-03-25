Sucuoğlu: "Ali Pilli, başbakanın kendisine sahip çıkmasını bekledi"

Sucuoğlu, 130 sağlık çalışanının kayıp olduğu iddiasıyla Ali Pilli'nin suçlandığını belirterek, "Pilli, başbakanın kendisine sahip çıkmasını bekledi. Eski sağlık bakanı olarak hedef tahtası olmasını önlemek gerekirdi" dedi.

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, 130 sağlık çalışanının kayıp olduğu iddiasıyla Ali Pilli'nin suçlandığını belirterek, "Pilli, başbakanın kendisine sahip çıkmasını bekledi. Eski sağlık bakanı olarak hedef tahtası olmasını önlemek gerekirdi" dedi.

Konuyla ilgili bekledikçe gerginliğin arttığını söyleyen Sucuoğlu, “Pilli için ‘parzitanca davrandın, adamlarını aldın’ şeklinde suçlamalar yapıldı. Oysa ateş küçükken çözülebilirdi” ifadelerini kullandı.

Başbakan tarafından bir açıklama gelmediğini ve iddiaların düne kadar devam ettiğini söyleyen Sucuoğlu, “Ali Pilli’nin 8-9 günlük süreçte hedef tahtası olmasını önlemek lazımdı. Sonuçta eski bir bakan bu saldırıların hedefi olmak durumunda kaldı” diye konuştu.