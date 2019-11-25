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Sucuoğlu: “Alo ihbar hattına son bir yılda 67 şiddet mağduru kadın olmak üzere iki bine yakın arama geldi “

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, kadına yönelik şiddetle ve ev içi şiddetle etkin mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesiyle mümkün olacağını vurguladı.
Sucuoğlu: “Alo ihbar hattına son bir yılda 67 şiddet mağduru kadın olmak üzere iki bine yakın arama geldi “

Sucuoğlu, 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bakanlığa bağlı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi ve Sosyal Hizmetler Dairesi aracılığı ile bu alanda sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi de veren Sucuoğlu, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak tüm kadınlarımızın yanındayız ve destekçisiyiz” dedi.


Sucuoğlu, mesajında şu verileri de paylaştı:


“Çalışma Bakanlığı bünyesinde 7/24 ve on call hizmet veren Alo 183 Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarı İhbar Hattı’na son 1 yılda ( Kasım 2018-Kasım 2019 ayının ilk haftası arasında)  bin 961 arama  geldi.
Bu aramaların 67 adeti şiddet mağduru kadınlardan oldu. Alo 183  İhbar Hattı’na gelen ihbarlar, ilgili birimlere ve Polis Genel Müdürlüğü  altında oluşturulan  Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Birimi’ne  aktarıldı. Bu ihbarlar sonucu, 2019 yılının ilk yarısında 62 kadına Sosyal Hizmetler Dairesi’nin  hazırladığı raporlar ışığında,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği  ile yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde adli yardım desteği verildi. 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi aracılığıyla;  risk altındaki kadınlar için, Vakıflar İdaresi ile işbirliği yapılarak, kira desteği sağlandı. 19 şiddet mağduru kadın  Sığınma Evi talebinde bulundu. Lefkoşa Türk Belediyesi ile yapılan istişareler ile Belediye’ye ait kadın sığınma evine yerleştirildi.”


“ÇALIŞMALARIN DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIMLA YÜRÜTÜLMESİ ÖNEMLİ”


Kadına yönelik şiddetin önlenmesinin ancak devlet ve sivil toplum örgütlerinin koordineli işbirliğiyle etkin olabileceğini kaydeden Sucuoğlu, “Çalışmaların disiplinler arası yaklaşımla yürütülmesi ve tarafların önleme/koruma, cezalandırma ve politika boyutuyla süreçte yer alması, kadına yönelik şiddetle mücadele açısından son derece önemli” dedi.
Bakan Sucuoğlu, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin Aralık 2018 tarihinde faaliyete başladığını, TOCED Yasası kapsamında ilgili bakanlıklarda Cinsiyet Odak Noktası olacak kişiler belirlendiğini, dairenin personelinin güçlendirildiğini de anımsattı.
Lefkoşa Türk Belediyesi,  Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı,  Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü , SOS Çocuk Köyü Derneği ile Çalışma Bakanlığı arasında kadına yönelik  şiddet ve  ev içi şiddetin önlenmesi  çalışmalarına yönelik veri toplama  ve eğitim konusunda Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon  Mekanizması için protokol imzalandığını da belirten Sucuoğlu, protokolün  ilgili kurumlar arasında  araştırma, veri toplama hizmet içi eğitim  ve risk değerlendirmesi yapılması konularında işbirliği yapmayı,  ev ve aile içi şiddetle ilgili  bilgilerin en geç 24 saat içinde online sistemde paylaşılması ve veri tabanı oluşturulmasını öngördüğünü söyledi.
Sucuoğlu, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin koordinatör kurum olarak görevlendirildiğini de belirtti.

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