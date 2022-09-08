Sucuoğlu ameliyat oldu

Ulusal Birlik Partisi Başkanlığından dün itibariyle istifa eden Faiz Sucuoğlu'nun bugün ameliyat olduğu öğrenildi.
Sucuoğlu'nun ameliyatının başarılı geçtiğini kızı Sonay Sucuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu..
Sucuoğlu şunları kaydetti:
"Babamın bugün sabah saatlerinde gerçekleşen ameliyatı başarılı geçmiştir. Şu an müşahade altındadır. Arayan, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ederiz."
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