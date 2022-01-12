  • BIST 2.064,21
  • Altın 772.57739
  • Dolar 13.2821
  • Euro 15.1848
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Sucuoğlu: Anavatanımızla Siyasi, Ekonomik Ve Sosyal İstikrar Konusunda Görüş Birliğimizi Teyit Ettik

»
Sucuoğlu: “Anavatanımızla Siyasi, Ekonomik Ve Sosyal İstikrar Konusunda Görüş Birliğimizi Teyit Ettik”
Sucuoğlu: Anavatanımızla Siyasi, Ekonomik Ve Sosyal İstikrar Konusunda Görüş Birliğimizi Teyit Ettik

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yaptığı görüşmeler sonrası basına açıklama yaparak “Anavatanımızla siyasi, ekonomik ve sosyal istikrar konusunda görüş birliğimizi teyit ettik” dedi.

Hükümeti kurmalarının ardından ilk resmî ziyareti Anavatan Türkiye’ye yapmanın anlamına vurgu yapan Sucuoğlu, KKTC’deki bütçe süreci, Türkiye’deki bütçe süreci ve Fuat Oktay’ın Covid rahatsızlığı sonrası yapılan davetle Ankara’ya gittiklerine işaret etti.

Önce Fuat Oktay ile ekonomik ve mali konular, altyapı projeleri ve diğer teknik konularla ilgili geniş bir istişare yapma imkanı bulduklarını belirten Sucuoğlu, “Bütçeyi geçirdikten sonra, ki 2022 bütçesini geçirmemiş olsak, çok daha büyük sıkıntı yaşayabilirdik. Hükümet olarak, ne kadar doğru bir karar aldığımızı, burada da bizzat yaşadık ve gördük” dedi.

Sucuoğlu, “Sayın Fuat Oktay ile çok verimli ve çok sıcak bir görüşmemiz olmuştur” diye konuştu.

“HEM GENEL EKONOMİK DURUMU, HEM SİYASİ DURUMU KONUŞTUK”

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden önce, Fuat Oktay ile kısa süreli ikinci kez bir görüşme daha yaptıklarını ifade eden Sucuoğlu, “Ardından Sayın Cumhurbaşkanımızla, yaklaşık 1 saat 20 dakika, hem genel ekonomik durumu, hem siyasi durumu konuştuk. Ayrıca KKTC’nin, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ve bizlerin destek verdiği iki egemen eşit devlet temelinde çözüm kararlılığımızı ortaya koyduk” dedi.

Ankara’da ayrıca AK Partili ve MHP’li 30 milletvekili ve eski bakanla yemekte bir araya geldiğini hatırlatan Sucuoğlu, milletvekilleriyle ekonomi, mali konular, yatırım alanları ve Maraş üzerinde görüş alış verişinde bulunduklarını ifade etti.

Sucuoğlu, “Burada dün ve bugün bizlere gösterilen ev sahipliğinden dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Yarın da önemli bazı görüşmelerimiz olacak” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kendilerinin KKTC’nin geleceği için beklentisinin ortak olduğuna vurgu yapan Sucuoğlu şöyle konuştu:

“Açıkçası aklın yolu birdir. Birincisi siyasi istikrar, ki biz bunu bugüne kadar yakalayamadık ama 23 Ocak’tan sonra yakalayacağız. İkincisi ekonomik istikrar ve tabii ki üçüncüsü sosyal istikrar. İnsanımızın ekonomik açıdan daha mutlu bir hayat sürmesi gerekmektedir. Bunu da net olarak kendilerine söyledim.

Biz 23 Ocak’ta iktidara hazırız. Seçilme gailesi olmadan, radikal kararlar alacak şekilde, kelle koltukta bir hükümet olacak. Kelime kelime böyle söyledim. Bu kadar netiz. Memnuniyet verici bir durum...

“ANAVATANIMIZIN DESTEK KARARLILIĞINI GÖRDÜK”

Kendileri de kalıcı istikrar istediklerini bizlere söylediler. Mevcut projeler, yeni hastane, karayolları, yeni cumhurbaşkanlığı ve meclis binaları, turizm teşvikleri, ülkeye gelen öğrenci sayısını artırma, Ercan Havalimanı gibi konularda Anavatanımızın destek kararlılığını gördük. Biz de ekonomik kayıpları, sektörün sıkıntısını anlattık. Seçimleri de enine boyuna konuştuk. Çok güzel görüşmelerimiz oldu. Çok yararlı ve sonuç alıcı görüşmeler yaptık. İyi ki gelmişiz, iyi ki bu görüşmeleri yapmışız... Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Oktay’a sıcak ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte temaslarımız daha da artacak.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sucuoğlu TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile görüştü12 Ocak 2022 Çarşamba 12:50
  • Türkiye’nin de itiraz ettiği EastMed projesi hakkında ABD U-dönüşü yaptı12 Ocak 2022 Çarşamba 11:47
  • Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Gel iktidar ve muhalefet el ele verelim bu ülkenin lügatından kadın ve genç ölümlerini silelim12 Ocak 2022 Çarşamba 11:05
  • Kim Milyoner Olmak İster'deki soru tartışma yaratmıştı: ATV, Fenerbahçe'den özür diledi11 Ocak 2022 Salı 23:15
  • Yakınları haber alamayınca polise bildirdi: İtfaiye evde uyurken buldu11 Ocak 2022 Salı 21:58
  • NFT Kervanına Ajda Pekkan'da Katıldı11 Ocak 2022 Salı 21:15
  • Malta’daki Türk Şehitliği Büyük Risk Altında: Otopark Yapacaklar11 Ocak 2022 Salı 20:57
  • Bartın’da 5 Bin Yıl Öncesine Ait Kalıntılar Bulundu11 Ocak 2022 Salı 20:55
  • Son Dakika: Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti11 Ocak 2022 Salı 11:49
  • TC Merkez Faizi 500 Baz Puan İndirdi, Hazine’ninki 900 Puan Arttı10 Ocak 2022 Pazartesi 18:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti