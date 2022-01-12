Sucuoğlu: “Anavatanımızla Siyasi, Ekonomik Ve Sosyal İstikrar Konusunda Görüş Birliğimizi Teyit Ettik”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yaptığı görüşmeler sonrası basına açıklama yaparak “Anavatanımızla siyasi, ekonomik ve sosyal istikrar konusunda görüş birliğimizi teyit ettik” dedi.

Hükümeti kurmalarının ardından ilk resmî ziyareti Anavatan Türkiye’ye yapmanın anlamına vurgu yapan Sucuoğlu, KKTC’deki bütçe süreci, Türkiye’deki bütçe süreci ve Fuat Oktay’ın Covid rahatsızlığı sonrası yapılan davetle Ankara’ya gittiklerine işaret etti.

Önce Fuat Oktay ile ekonomik ve mali konular, altyapı projeleri ve diğer teknik konularla ilgili geniş bir istişare yapma imkanı bulduklarını belirten Sucuoğlu, “Bütçeyi geçirdikten sonra, ki 2022 bütçesini geçirmemiş olsak, çok daha büyük sıkıntı yaşayabilirdik. Hükümet olarak, ne kadar doğru bir karar aldığımızı, burada da bizzat yaşadık ve gördük” dedi.

Sucuoğlu, “Sayın Fuat Oktay ile çok verimli ve çok sıcak bir görüşmemiz olmuştur” diye konuştu.

“HEM GENEL EKONOMİK DURUMU, HEM SİYASİ DURUMU KONUŞTUK”

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden önce, Fuat Oktay ile kısa süreli ikinci kez bir görüşme daha yaptıklarını ifade eden Sucuoğlu, “Ardından Sayın Cumhurbaşkanımızla, yaklaşık 1 saat 20 dakika, hem genel ekonomik durumu, hem siyasi durumu konuştuk. Ayrıca KKTC’nin, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ve bizlerin destek verdiği iki egemen eşit devlet temelinde çözüm kararlılığımızı ortaya koyduk” dedi.

Ankara’da ayrıca AK Partili ve MHP’li 30 milletvekili ve eski bakanla yemekte bir araya geldiğini hatırlatan Sucuoğlu, milletvekilleriyle ekonomi, mali konular, yatırım alanları ve Maraş üzerinde görüş alış verişinde bulunduklarını ifade etti.

Sucuoğlu, “Burada dün ve bugün bizlere gösterilen ev sahipliğinden dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Yarın da önemli bazı görüşmelerimiz olacak” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kendilerinin KKTC’nin geleceği için beklentisinin ortak olduğuna vurgu yapan Sucuoğlu şöyle konuştu:

“Açıkçası aklın yolu birdir. Birincisi siyasi istikrar, ki biz bunu bugüne kadar yakalayamadık ama 23 Ocak’tan sonra yakalayacağız. İkincisi ekonomik istikrar ve tabii ki üçüncüsü sosyal istikrar. İnsanımızın ekonomik açıdan daha mutlu bir hayat sürmesi gerekmektedir. Bunu da net olarak kendilerine söyledim.

Biz 23 Ocak’ta iktidara hazırız. Seçilme gailesi olmadan, radikal kararlar alacak şekilde, kelle koltukta bir hükümet olacak. Kelime kelime böyle söyledim. Bu kadar netiz. Memnuniyet verici bir durum...

“ANAVATANIMIZIN DESTEK KARARLILIĞINI GÖRDÜK”

Kendileri de kalıcı istikrar istediklerini bizlere söylediler. Mevcut projeler, yeni hastane, karayolları, yeni cumhurbaşkanlığı ve meclis binaları, turizm teşvikleri, ülkeye gelen öğrenci sayısını artırma, Ercan Havalimanı gibi konularda Anavatanımızın destek kararlılığını gördük. Biz de ekonomik kayıpları, sektörün sıkıntısını anlattık. Seçimleri de enine boyuna konuştuk. Çok güzel görüşmelerimiz oldu. Çok yararlı ve sonuç alıcı görüşmeler yaptık. İyi ki gelmişiz, iyi ki bu görüşmeleri yapmışız... Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Oktay’a sıcak ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte temaslarımız daha da artacak.”