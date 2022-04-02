Sucuoğlu: Atacağımız adımlarla ekonomik anlamda bir rahatlama olacak

Başbakan Sucuoğlu, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Bu kritik süreçte biraz zaman, sabır ve anlayış istiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Atacağımız adımlarla ekonomik anlamda bir rahatlama olacak" dedi

Sağduyu çağrısı yapan Sucuoğlu, ekonomik sıkıntıların herkesi etkilediğini belirterek gerginliği artırıcı söylemlerden kaçınılmasını, öneriler sunulması istedi

Yerel yönetimlerle ilgili çalışmaların da komitede sürdüğünü, nisan ortasına tamamlamayı hedeflediklerini belirten Sucuoğlu, "Belediye çalışanlarının hiçbir hakkı geriye götürülmeyecek" dedi