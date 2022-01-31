Sucuoğlu-Ataoğlu buluştu: 8+2 önerisi

UBP, yeni bir üçlü koalisyon için DP ve HP’ye birer bakanlık önerdi.

- UBP, yeni bir üçlü koalisyon için DP ve HP’ye birer bakanlık önerdi.

- Özellikle DP içinde geçmiş iki hükümet dönemindeki gibi 2 bakanlık talebi var, Başkan Ataoğlu sessizliğini koruyor.

- Sucuoğlu-Ataoğlu bir otelde buluştu, görüştü. DP Genel Başkanı Ataoğlu’nun da öncesinde YDP Genel Başkanı Arıklı’yla görüştüğü öğrenildi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, yeni koalisyon hükümeti için ilk görüşmesini Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile yaptı. Sucuoğlu ile Ataoğlu özel bir otelde bir araya geldi, hem ikili hem de üçlü koalisyon formülleri masaya yatırıldı.

Sucuoğlu’nun “üçlü hükümet” formülünde Demokrat Parti ve Halkın Partisi (HP)’ye birer bakanlık önereceği, 8 + 2 bakanlık formülünü gündeme getirdiği, Yeniden Doğuş Partisi (YDP)’yi de pazarlık unsuru olarak öne sürdüğü iddia edildi.

İlk gayrı resmi görüşmelerde Demokrat Parti ve Halkın Partisi’yle birer bakanlık ve hükümet programı içeriğindeki ana unsurların ele alındığı bildirildi.

14 kişiyle Parti Meclisi

Demokrat Parti’de önceki gün Başkan Fikri Ataoğlu önce parti yönetiminin tek tek görüşlerini aldı, sonra Parti Meclisi’ni topladı.

Demokrat Parti, Parti Meclisi toplantısına sadece 14 kişinin katıldığı öğrenildi, özellikle seçimde sandıktan çıkmayan kimi önemli isimlerin toplantılara katılmaması dikkat çekti.

Demokrat Parti içerisinde “2 bakanlık olmazsa koalisyona girilmemesi” yönünde kulisler de dikkat çekiyor, YENİDÜZEN’e konuşan bir kaynak, “DP, en son iki koalisyonda seçimden 5’inci parti çıkmasına rağmen 2 bakanlıkla yer almıştı, bu kez 3’üncü parti olarak girdiğimiz Meclis’te tek bakanlık kabul edilemez” dedi.

Demokrat Parti’de Fikri Ataoğlu yeniden Turizm Bakanlığı’nı talep ederken, diğer iki milletvekilinden Serhat Akpınar’ın Eğitim, Hasan Tosunoğlu’nun ise Ulaştırma ya da Ekonomi bakanlıkları beklentisinde olduğu öğrenildi.

DP’de koalisyon görüşmeleri için Genel Başkan Fikri Ataoğlu görevlendirildi.

Öte yandan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın da önceki gün görüşme yaptıkları elde edilen bilgiler arasında…

Sucuoğlu tam yetkili

Ulusal Birlik Partisi de hem Merkez Yürütme Kurulu hem de Parti Meclisi’nde seçim sonrası süreci ayrıca ilk gayrı resmi görüşmeleri değerlendirdi.

Başkan Sucuoğlu’na görüşmeleri yürütmesi için tam yetki verildi.

UBP’den bir kaynak DP ve HP’ye “birer bakanlık” önerisi yapıldığını doğruladı, özellikle Halkın Partisi’yle “aracılar vasıtası” ile görüşme yapıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Halkın Partisi’ne Dışişleri Bakanlığı önerilmesi yönünde tavsiyede bulunduğu, Kudret Özersay’ın Dışişleri Bakanlığı’na sıcak baktığını söylediği de öne sürüldü.

“Karma oy kaldırılsın” koşulu

Ulusal Birlik Partisi koalisyon görüşmelerinde “karma oy kaldırılsın” koşulunu da masaya getirecek.

UBP’nin CTP’ye de koalisyon önereceği ancak bunun “siyasi nezaket” ya da “iletişim” olarak öne çıkacağı, UBP-CTP hükümeti yönünde bir beklenti olmadığı ya da bu yönde bir sinyal alınmadı konuşuluyor.

Kaynak: Yenidüzen