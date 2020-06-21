  • BIST 113.612
  • Altın 384,141
  • Dolar 6,8443
  • Euro 7,6699
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

Sucuoğlu Bakanlar Kurulu toplantısına katılmıyor...İstifa mı edecek?

» »
Sucuoğlu Bakanlar Kurulu toplantısına katılmıyor...İstifa mı edecek?
Sucuoğlu Bakanlar Kurulu toplantısına katılmıyor...İstifa mı edecek?

Saat 18'de toplanması beklenen Bakanlar Kurulu toplantısına Bakan Faiz Sucuoğlu katılmayacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan hükümet krizinin bu duruma etkisi olduğu düşünülüyor...

İddiaya göre Sucuoğlu yarın bakanlıktan istifa edecek

 

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "KKTC'nin Acilen tam donanımlı hastane ve personele ihtiyaç var”21 Haziran 2020 Pazar 16:39
  • Naimoğulları: “Kendi işimizi yapmaktan bıktık”21 Haziran 2020 Pazar 16:34
  • Kıbrıs Türk Tabipler Birliği:''Sınırların Açılması Öncesi Uyarılarımız''21 Haziran 2020 Pazar 16:22
  • “Çocuklarımızın yarışacağı değil, çocuklarımızın eşit ve adil bir şekilde erişebileceği bir eğitim sistemi istiyoruz”21 Haziran 2020 Pazar 16:21
  • Hasan Çakmak’ın Kitapları Oxford Üniversitesi’nde21 Haziran 2020 Pazar 16:18
  • KKTC Adıyamanlılar Kültür Ve Dayanışma Derneği: “Dr. Küçük’ün hemşehrimiz çıkması bizi onurlandırdı”21 Haziran 2020 Pazar 16:15
  • TDP, Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’yla İlgili Meclis’e Öneri Sundu21 Haziran 2020 Pazar 16:11
  • Bedis Sahilinde eylem: Tarihi iskelenin 40 ayağından 20’si kırık21 Haziran 2020 Pazar 15:55
  • Başbakan Ersin Tatar: “Ana canan, baba candır”21 Haziran 2020 Pazar 15:49
  • “Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki özel istişarelerin basınla paylaşılması siyasi etikle bağdaşmamıştır”21 Haziran 2020 Pazar 15:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti