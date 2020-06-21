Sucuoğlu Bakanlar Kurulu toplantısına katılmıyor...İstifa mı edecek?

Saat 18'de toplanması beklenen Bakanlar Kurulu toplantısına Bakan Faiz Sucuoğlu katılmayacağı öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde yaşanan hükümet krizinin bu duruma etkisi olduğu düşünülüyor...
İddiaya göre Sucuoğlu yarın bakanlıktan istifa edecek
Saat 18'de toplanması beklenen Bakanlar Kurulu toplantısına Bakan Faiz Sucuoğlu katılmayacağı öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde yaşanan hükümet krizinin bu duruma etkisi olduğu düşünülüyor...
İddiaya göre Sucuoğlu yarın bakanlıktan istifa edecek
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