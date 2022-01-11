  • BIST 2.048,49
  • Altın 796.43325
  • Dolar 13.8265
  • Euro 15.6707
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Sucuoğlu Başkanlığındaki UBP Heyeti Girne Bölgesini Ziyaret Etti

»
Sucuoğlu Başkanlığındaki UBP Heyeti Girne Bölgesini Ziyaret Etti
Sucuoğlu Başkanlığındaki UBP Heyeti Girne Bölgesini Ziyaret Etti

UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve milletvekili adayları, seçim gezileri kapsamında Girne bölgesinde ziyaretlerde bulundu.

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sucuoğlu Alsancak'ı ziyaretinde yaptığı konuşmada, UBP’nin iktidara geldikten hemen sonra atacağı ilk adımlardan birisinin Belediyeler Yasası’nı revize etmek olacağını söyledi.

Anavatan Türkiye’de bu konuda uygulanan yöntemin bir benzerini de KKTC’de yapılacağının altını çizen Başbakan “Sözümüz söz” dedi. Sucuoğlu, Alsancak Yolu’nun tamamlanması için de gerekeni yapacaklarını kaydetti.

Alsancak’ta vatandaşların sorularını da yanıtlayan Sucuoğlu, gezisini esnafı ziyaretiyle tamamladı.

Alsancak’ın ardından Lapta’ya geçen Sucuoğlu, Lapta’nın da UBP ve kendisi için her zaman ayrı bir değerde olduğunu, bölgede her zaman en yüksek oyu aldıklarını belirtti.

Sucuoğlu, UBP’nin nereye giderse gitsin büyük ilgi gördüğünü, çünkü vatandaşın, somut icraatı sadece UBP’den beklediğini söyledi.

Vatandaşların artık boş vaatlere inanmadığını belirten Sucuoğlu, UBP’nin şu anda yüzde 40 bandına olduğunu, tek başına iktidara çok yaklaştıklarını kaydetti.

ubp-alsancak-5-(5).jpeg

Sucuoğlu, “5 yıllık, akılcı politikalarla istikrarlı bir hükümet için, UBP’ye mühür” çağrısını yineledi.

Ankara’ya önemli bir ziyaret gerçekleştireceklerini belirten Başbakan, ekonomik ve mali amaçlarını orada dile getireceklerini söyledi.

Sucuoğlu, konuşmasının ardından partilerinden istifa ederek UBP’ye katılan 150 yeni üyeye rozetlerini taktı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: Hayvancıya Destek Verilecek, Altyapı Eksiklikleri Giderilecek10 Ocak 2022 Pazartesi 18:27
  • Rahvancıoğlu: Sermaye Örgütlüdür, Emeğin De Örgütlenmesi Gerekmektedir10 Ocak 2022 Pazartesi 17:12
  • Özyiğit: Hayatı Ucuzlatmak En Temel Önceliğimiz Olacak10 Ocak 2022 Pazartesi 17:07
  • Kırşan: 23 Ocak Sonrası UBP İle Siyasi İstikrar Sağlanacak10 Ocak 2022 Pazartesi 16:27
  • Arıklı: Kimseye Diyet Borcumuz Yok10 Ocak 2022 Pazartesi 16:22
  • Çavuş: Tarımsal Eğitimin Artırılarak Yaygınlaştırılması Gerekir10 Ocak 2022 Pazartesi 16:11
  • Ataoğlu: DP, Sağlıkta Devrim Nitelikli Projelerle Geliyor10 Ocak 2022 Pazartesi 15:57
  • Erhürman: Yükseköğretimde Potansiyeli En Üst Noktaya Çıkaracağız10 Ocak 2022 Pazartesi 15:51
  • Çakıcı: Zenginden Alınıp, Fakir Desteklenecek10 Ocak 2022 Pazartesi 15:37
  • Erhürman: Yükseköğretimde Kalite Odaklı Bir Teşvik Sistemi Gerekiyor09 Ocak 2022 Pazar 20:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti