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Sucuoğlu: “Bizim Anavatan İle İlişkilerimiz En Üst Seviyede Devam Edecek. Size De Tavsiye Ederim”

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Hükümet Programı Üzerindeki Görüşmeler Tamamlandı Güvenoyu 13 Kasım Cumartesi Günü Olacak
Sucuoğlu: “Bizim Anavatan İle İlişkilerimiz En Üst Seviyede Devam Edecek. Size De Tavsiye Ederim”

Başbakan Faiz Sucuoğlu konuşmasında, hükümeti kurma görevini aldıkları günden itibaren Meclis çalışmalarına önem verdiklerini belirtti.

Hükümetin kurulmasıyla çok hızlı çalışılmaya başlandığına işaret eden Sucuoğlu, hızla seçim tarihinin belirlendiğini, seçim yasasına ilişkin ad-hoc komitenin kurulduğunu ve yasa tasarısının oy birliğiyle komiteden geçtiğini kaydetti.   

Yasa tasarısının Cumartesi günü Meclis’ten geçmesi ve bütçenin de çok hızlı şekilde oylanması konusunda mutabakat olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, aylardır tartışılan ve hiçbir şey yapılamayan konuları 9 gün gibi çok kısa sürede yapıldığına işaret ederek, hiçbir şey yapılmadığı yönündeki eleştirilerin yersiz olduğunu belirtti.

Başbakan Sucuoğlu, aylardır açılmayan Meclisin de göreve başlamasının önemini vurgulayarak, hedeflerinin 23 Ocak seçimlerinde iktidara gelmek olduğundan, sunulan hükümet programının, 4-5 yıl görevde kalacak şekildeki hazırlığın bir özeti olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu, sıkıntılı bir süreçten geçildiğinin doğru olduğunu fakat UBP’nin bu süreçlerde her zaman başarılı olduğunu söyledi.

Kendileri için Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine gitmenin zül olmadığını, tam tersine fikir alışverişinde bulunmaya önem verdiklerini kaydeden Sucuoğlu, bu ziyareti de gizlice değil, açık açık, herkesin görebileceği saatte yaptıklarını belirtti. Sucuoğlu, “Bizim Anavatan ile ilişkilerimiz en üst seviyede devam edecek. Size de tavsiye ederim” dedi.

Başbakan Sucuoğlu’nun konuşmasının ardından hükümet programına ilişkin görüşme tamamlandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, hükümetin güven oylaması için 13 Kasım Cumartesi günü saat 10.00’da toplanacak.

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