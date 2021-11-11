Başbakan Faiz Sucuoğlu, TC Lefkoşa Büyükelçiliği‘ne gitmekten çekinmediğini söyleyerek, hükümet programı hakkındaki eleştirileri de cevapladı

Sucuoğlu: Bizim hedefimiz 23 Ocak’tan sonra tek başına iktidardır

UBP-DP Hükümet programının görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu‘nda muhalefetin konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Sucuoğlu, 10-11 saattir Meclis’te konuşmaların sürdüğünü belirterek, hükümet programına yapılan eleştirileri cevapladı.

Sucuoğlu, “Bizim hedefimiz 23 Ocak’tan sonra tek başına iktidardır. Dolayısıyla bu 11 sayfalık hükümet programı önümüzdeki süreçteki hedeflerimizin bir özetidir” dedi.

“Arıklı haklı, 4-5 sene hükümette kalacak şekilde hazırladık”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın ‘Sanki 4-5 yıl hükümette kalacaklar gibi program hazırladılar’ sözlerine de yanıt veren Sucuoğlu, şu cümleleri sarf etti;

“Hazırladığımız budur zaten, doğrudur. Ama bu özetidir. Bu şekilde uygun gördük. 2,5 ay için tüm bunların olmayacağını sokaktaki çocuk bilir. Önümüzdeki süreçte bunu daha da genişleteceğiz”

“Anavatan ile ilgili ilişkilerimiz devam edecektir”

Kendileri için TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne gitmenin zul olmadığını, hatta istişare ve sohbet etmekten keyif aldıklarını söyleyen Sucuoğlu, bunu gizli gizli yapmadıklarını belirtti.

Susucoğlu, “Anavatan ile ilgili ilişkilerimiz devam edecektir. Size de bunu tavsiye ederim”