Sucuoğlu;: Bizim hedefimiz yüzde 43-44 tek başına iktidardır.

"Bizim hedefimiz yüzde 43-44 tek başına iktidardır. Biz zaten açık ara birinci partiyiz. Hedefimiz tek başına iktidardır” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, Hakikat WEB TV’de yayınlanan ve Güven Arıklı’nın hazırlayıp sunduğu bir programa katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Sucuoğlu, öncelikle dün akşam şiddetli yağışlardan dolayı yaşanan su baskınlarındaki son durumla ilgili, özellikle Lefkoşa ve Güney Kıbrıs’ta aşırı yağışlardan su baskınları yaşandığını ve Gönyeli ile Yenikent bölgelerini ziyaret ederek durumla ilgili bilgi aldığını kaydetti.

Yenikent bölgesinin dere yatağı bölgesi olduğunu ve buralarda aşırı yağışlara bağlı olarak su taşkınları yaşandığını ifade eden Sucuoğlu, sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin çok büyük bir performansla çalıştıklarını, şu an için sadece hastane önünde bir birikme olduğunu fakat yolların açıldığını kaydetti.

Derelerin gayet güzel aktığını söyleyen Sucuoğlu, Yenikent’in belli bölgelerinin bölge yapısı itibarı ile biraz aşağıda kaldığını ve ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin su baskınından en çok etkilenen bölgeler olduğunu belirtti.

Başbakan Sucuoğlu, oluşturulan kriz masasının süratle çalışmalarına devam ettiklerini de ifade ederek, şu an itibarı ile herhangi bir sıkıntı bulunmadığını söyledi.

“GEÇTİĞİMİZ HAFTA TÜRKİYE’DEN CİDDİ BİR KAYNAK AKIŞI OLDU”

KKTC-Türkiye ilişkilerine de değinen Başbakan Sucuoğlu, belli çevrelerin her zaman için KKTC ile Türkiye’nin arasını açma çabasında olduklarını vurgulayarak, Türkiye ile imzalanan mali protokol gereği geçtiğimiz hafta KKTC’ye Anavatan tarafından ciddi miktarda kaynak akışı olduğunu belirtti.

Dövizdeki dalgalanmanın, ekonomik kriz yaratma potansiyeline sahip olduğunu belirten Sucuoglu, hem kendisinin hem de Maliye Bakanlığı’nın geceyi gündüze katarak eldeki imkanlar çerçevesinde çok ciddi çalışmalar ve açılımlar yaptıklarını ifade etti.

“HALKIMIZ BİRAZ SABRETSİN...”

Başbakan Sucuoğlu, “Bizim hükümetimiz 47 gündür görevdedir. Biz, seçilme gailesi olmadan radikal kararlar almak için kelle koltukta gidecek şekilde bir ekonomik siyaset izleyeceğiz dedik. Ama bu da 23 Ocak’tan sonra olacak. Çünkü seçim yasakları var. Halkımız biraz sabretsin. Ülkenin şu anda ihtiyacı olan tek partili istikrarlı 5 yıllık bir hükümettir” dedi.

Kıbrıs Türk halkının eğitim, yetenek, pratik zeka, bilgi ve tecrübe anlamında hiç kimseden eksiği olmadığını ifade eden Sucuoğlu, “Bizde tek sıkıntı istikrasız hükümetlerdir. Duygusallığı, gör beni göreyim seni politikasını bırakmalıyız. Biz bu ülkede radikal kararları alacak ve ülkenin önünü açacak, 5 yıllık tek partili istikrarlı bir iktidar yaratmalıyız” ifadelerini kullandı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, koalisyon hükümetlerinde hükümet ortaklarının hep aynı görüşte olmadığını da vurgulayarak, bunun atılacak adımlarla, radikal kararların önünü kestiğini söyledi.

SUCUOĞLU’NDAN TEK PARTİLİ HÜKÜMET VURGUSU...

23 Ocak’taki seçimin büyük önem taşıdığını kaydeden Başbakan Sucuoğlu, ülkeye sıcak paranın gelebilmesi için radikal kararları alabilecek tek partili bir hükümet gerektiğini, bunun da sadece UBP’nin işi olduğunu vurguladı.

KKTC’ye olan inanç ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti sevgisi için olmazsa olmaz vurgusunu yineleyen Sucuoğlu, “Bunların biri eksikse UBP’li olamazsınız” dedi.

Başbakan Sucuoğlu, UBP ile Türkiye arasında sıkıntı olduğunu söyleyenlerin şimdi seslerini kestiklerini ifade ederek, “Türkiye Cumhuriyeti büyük bir ülkedir bu tür ufak dedikodularla uğraşmaz” diye konuştu.

“BİZ AKARYAKITI ÜLKEYE GETİRDİK, BUNDAN SONRASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK”

Akaryakıtta indirime gidilmesi için çalışma yaptıklarını ancak dövizdeki yeni dalgalanma yüzünden indirimin önümüzdeki günlere kaldığını anlatan Sucuoğlu, “Biz akaryakıtı ülkeye getirdik, bundan sonrası için de çalışmalarımız sürecek” dedi.

Başbakan Sucuoğlu, 13’üncü maaşlarla ilgili de açıklama yaparak, yaklaşık 14 günde piyasaya gelecek olan miktarın 1 milyar 280 milyon TL olacağını kaydetti; Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un kendisini aradığını ve ödemelerde bir sıkıntı olmayacağını söylediğini, Pazartesi günü emeklilerin ödeneceğini, ardından da takvime bağlı kalınarak diğer ödemelerin yapılacağını söyledi.

“PAZARTESİ EMEKLİLERİ ÖDEYECEĞİZ”

Sucuoğlu, “13. maaşlarla ilgili özellikle sigorta emeklileri için kaynak anlamında küçük sorun çıktı. Pazartesi emeklileri ödeyeceğiz” dedi.

“BİZİM HEDEFİMİZ YÜZDE 43-44 TEK BAŞINA İKTİDARDIR”

Başbakan Sucuoğlu, son zamanlarda yapılan anket çalışmalarında UBP’nin yüzde 40’in üzerinde olduğunu vurguladı ve “Bizim hedefimiz yüzde 43-44 tek başına iktidardır. Biz zaten açık ara birinci partiyiz. Hedefimiz tek başına iktidardır” dedi.

“Tünelin sonunda mum ışığı değil güneş görünüyor” diyen Başbakan, 23 Ocak’tan sonra tek başına iktidara geldikleri zaman ülke ekonomisinin, turizmin, üretimin ve tüm sektörlerin büyük oranda artıya geçeceğini belirtti. UBP’nin tabanının çok güçlü olduğunu söyleyen UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, “Diğer partilerde bu kadar sağlam örgütlenme yoktur” dedi.

Başbakan, tüm halkın yeni yılını da kutlayaraki gelecek yeni yılın sağlık başarı ve mutluluk getirmesini temenni etti.