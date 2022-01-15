  • BIST 2.072,93
  • Altın 782.51224
  • Dolar 13.514
  • Euro 15.3752
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Sucuoğlu: “Bu Halkın Her Geçen Gün Daha Çok Büyüyen Sevgisine, Yine Çok Çalışarak, Teşekkür Edeceğiz”

» »
Sucuoğlu: “Bu Halkın Her Geçen Gün Daha Çok Büyüyen Sevgisine, Yine Çok Çalışarak, Teşekkür Edeceğiz”
Sucuoğlu: “Bu Halkın Her Geçen Gün Daha Çok Büyüyen Sevgisine, Yine Çok Çalışarak, Teşekkür Edeceğiz”

UBP Genel Başkanı Başbakan Sucuoğlu ve milletvekili adayları, Güney Mesarya bölgesindeki köyleri ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Sucuoğlu Korkuteli köyünde, öncelikle kadınlara çok teşekkür ederek her gittikleri yarda kadınların çoğunlukta olmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Başbakan, KKTC kendi ayakları üzerinde duran bir devlet için öncelikle tek partili bir hükümetin gerektiğini, UBP’nin bunu başarabilecek yegane parti olduğunu ifade etti.

Açıklamada, Korkuteli’nin ardından Dörtyol, Paşaköy, Vadili ve Akdoğan’ı ziyaret eden Sucuoğlu ve milletvekili adaylarına, her bölgede yoğun ilgi gösterildiği kaydedildi.

Konuşmasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileten Sucuoğlu, “ Faiz Bey'le Türkiye barıştı diye sözler duyuyorum. Ne münasebet... Barışmak için küsmek ters düşmek gerekir. Ne ben Anavatanıma ters düştüm, ne de Anavatanımın benimle ilgili olumsuz bir düşünce içerisine girmiş olduğuna inandım. Her zaman olduğu gibi Anavatanımızla birlikteyiz... Gittik... Her şeyi konuştuk... Ne yapacağımızı samimiyetle anlattık. Samimiyetin altını çizmek isterim. Çalışma azmimiz, motivasyonumuz ortada... Anavatanımız, bunu zaten iyi biliyordu... Yakinen de anlattık... Halkımız da Faiz Sucuoğlu'nun ülkeye hizmet azmine yıllardır tanıklık ediyor... Anavatanımızdan aldığımız desteği, motivasyonumuzla birleştireceğiz. Çok çalışacağız. Bu halkın sevgisine, yine çok çalışarak, teşekkür edeceğiz” dedi.

Başbakan, gençlerin kendi ülkelerinde iş bulması, yuvalarını kurması isteniyorsa UBP’ye mühür vurulması gerektiğine dikkat çekti.

UBP’nin KKTC ve Türkiye’de yapılan tüm anketlerde birinci parti çıktığını vurgulayan Başbakan, tek başına iktidarın gelmekte olduğunu söyledi.

UBP’nin bir kez daha tarihi bir başarıyı yakalamak üzere olduğuna işaret eden Sucuoğlu, mührün önemine dikkat çekti.

Sucuoğlu, “Güney Mesarya bizim kalemiz. 23 Ocak’ta buralardan oy patlaması olacak gibi duruyor” dedi.

Vadili’de çeşitli partilerden UBP’ye katılan 19 kişiye rozetleri UBP Genel Başkanı ve Başbakan Sucuoğlu tarafından takıldı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: Sivil Toplum Örgütleri İle Odaların Görüş Ve Beklentileri Ön Planda Tutulacak15 Ocak 2022 Cumartesi 15:37
  • Firdevs Asya Koçak’ın Bilinci Açık15 Ocak 2022 Cumartesi 13:40
  • Evinde Ve Aracında Uyuşturucu Bulundu15 Ocak 2022 Cumartesi 12:21
  • Evren: Dr. Küçük, Var Oluş Mücadelemize Rehber Olmuştur15 Ocak 2022 Cumartesi 11:52
  • Pilli: Dr. Fazıl Küçük Toplumun Sevgisini Ve Güvenini Kazanmış Örnek Bir Lider Ve Devlet Adamıdır15 Ocak 2022 Cumartesi 11:41
  • Oğuz: Dr. Küçük Ve Arkadaşlarının Verdikleri Özgürlük Ve Varoluş Mücadelesi İyi Öğrenilmelidir15 Ocak 2022 Cumartesi 11:01
  • Tatar: Egemen Eşitlik Siyasetiyle Varlığımızı Sürdüreceğiz15 Ocak 2022 Cumartesi 10:53
  • Dövüz Hafta Sonuna Böyle Girdi15 Ocak 2022 Cumartesi 10:49
  • Özgürlük Mücadelesi Lideri Küçük 38’inci Yıl Dönümünde Bugün Anılıyor15 Ocak 2022 Cumartesi 10:36
  • Ataoğlu: Duruş Ve Düşüncelerinin Takipçisi Olmaya Devam Edeceğiz15 Ocak 2022 Cumartesi 10:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti