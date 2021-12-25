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Sucuoğlu: Bu sevgi UBP'yi tek başına iktidara taşımaya yetiyor

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UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, halkın sevgisinin UBP’yi tek başına iktidara taşımaya yeteceğini ifade etti.
Sucuoğlu: Bu sevgi UBP'yi tek başına iktidara taşımaya yetiyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP), 23 Ocak'taki genel seçimlerde tek başına iktidar yürüyüşüne Lefkoşa ile devam etti. UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu ve tüm milletvekili adayları bugün Lefkoşa'ya ziyarette bulundu.

Arasta ve Bandabulya'yı gezen başkan ve adayları esnaf ve vatandaşın büyük ilgisiyle karşılaştı. Ziyaret vesilesiyle, esnafla tek tek görüşmeye özen gösteren Sucuoglu, esnafın sorunlarını dinledi; yapılacakları paylaştı.

Sucuoğlu ve adaylar için Büyük Han'da zeytin yaprağı da yakıldı. UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu ve tüm vekil adayları Büyük Han’da toplu fotoğraf da çektirdi.

Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisine ve sevgisine teşekkür eden Sucuoğlu, 24 Ocak'ta güneşin ülkemize daha güçlü doğacağını, bu sevginin UBP'yi tek başına iktidara taşımaya yettiğini söyledi.

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