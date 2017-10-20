Sucuoğlu bugün Akdağ ile görüşecek

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Sucuoğlu bugün saat 15:30’da TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile görüşecek.
Faiz Sucuoğlu dünkü temasları çerçevesinde Ankara'daki çeşitli üniversitelerde tıp eğitimi gören Kıbrıslı Türk öğrencilerle bir araya geldi.
KKTC Ankara Büyükelçiliği binasında gerçekleşen sohbet toplantısında, sağlık alanındaki son gelişmeler doktor adaylarına anlatıldı. Görüşmede öğrencilerin yaşadıkları sorunlar da ele alındı.
Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu temaslarını tamamlamasının ardından bu akşam yurda dönecek.
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