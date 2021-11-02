Sucuoğlu bugün HP, TDP ve CTP'yi ziyaret edecek, hükümeti görüşecek...

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kendisine verilen hükümeti kurma görevi çerçevesinde bugün bazı siyasi partilere ziyaret gerçekleştirecek.

Saat 16:00'da Halkın Partisi, 17:00'de Toplumcu Demokrasi Partisi ve 18:30'da Cumhuriyetçi Türk Partisi ile görüşecek olan Sucuoğlu, hükümet kurma modelleri ile ilgili istişarelerde bulunacak.



Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu

Basın Bürosu