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Sucuoğlu, bugünkü eyleme ne ben ne de UBP katılmayacak

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Sucuoğlu, bugünkü eyleme ne ben ne de UBP katılmayacak
İçinden geçtiğimiz bu hassas dönemde daha dikkatli ve sağduyulu hareket edilmesi halkımızın yararına olacaktır..."

Dün katıldığım bir programda, bugün yapılacak Demokrasi Yürüyüşü’ne UBP’nin destek verip vermeyeceğinin sorulması üzerine verdiğim cevap, yanlış yerlere çekilerek yürüyüşe partimin ve benim katkı koyacağım yönünde yalan haberler yayınlanmıştır.

Bu haberler tamamen asılsız olup yapılacak yürüyüşe ne partimin ne de şahsımın katkı koyması veya katılması söz konusu değildir. İçinden geçtiğimiz bu hassas dönemde daha dikkatli ve sağduyulu hareket edilmesi halkımızın yararına olacaktır..."

UBP LEFKOŞA MİLLETVEKİLİ Dr. Faiz SUCUOĞLU

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