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Sucuoğlu: “Cuma günü bin 500 TL ödemeleri bitiyor”

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Sucuoğlu: “Cuma günü bin 500 TL ödemeleri bitiyor”
Sucuoğlu: “Cuma günü bin 500 TL ödemeleri bitiyor”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bin 500 TL’lik ek katkı konusunda açıklamalarda bulundu. Bazı kişilere hâlâ bin 500 TL’lik ek katkının kişisel bilgilerdeki yanlışlıktan dolayı yatmadığını hatırlatan Bakan Sucuoğlu, son olarak 2 bin 800 civarında kişi kaldığını belirterek, Cuma günü son kalan kişilerin de ödeneceğini ve biteceğini dile getirdi.

BİR DAHA ÖDEME OLACAK MI?

Bir daha ödeme olup-olmayacağı konusu hakkında yanıt veren Çalışma Bakanı Sucuoğlu, komitenin kapalı olan sektörleri belirleyeceğini ve belirlenen kapalı sektörlere yeniden ödeme yapılacağını açıkladı.

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