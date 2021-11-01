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Sucuoğlu Dediğini Yaptı

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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığına seçilen Faiz Sucuoğlu, seçim sürecinde kendisine ciddi hakaretleri bulunan parti profesyoneli Özer Kanlı’yı görevden aldı.
Sucuoğlu Dediğini Yaptı

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığına seçilen Faiz Sucuoğlu, seçim sürecinde kendisine ciddi hakaretleri bulunan parti profesyoneli Özer Kanlı’yı görevden aldı.

Genel merkeze ilgili talimatı veren Sucuoğlu, katıldığı birçok TV programında ilk icraatının bu olacağını vurgulamıştı.

Özer Kanlı’yı sık sık “klik ve hizip” olarak niteleyen Sucuoğlu, “Kanlı benden önceki bir çok başkanı da yanlış yönlendirdi. Aynı hataya düşmeyeceğim” ifadesini kullanmıştı.

Partiden yüklü bir maaş almasına rağmen, seçimlerde sık sık taraf olan, partililerle polemiğe giren, zaman zaman hakaretler yağdıran Kanlı ilk kez bir Başkan tarafından genel merkezden uzaklaştırıldı.

BRT Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Kanlı, aynı zamanda UBP MYK üyesi. Kanlı’nın kısa sürede BRT Yönetim Kurulu başkanlığı görevini de bırakması bekleniyor.

Atama ile UBP MYK üyesi olan Kanlı’nın bu görevden de yine Başkan kararı ile alınacağı öğrenildi.

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