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Sucuoğlu: Devlet Bir Hata Yaptı, Göz Ardı Etti

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Başbakan Faiz Sucuoğlu bugün Sınırüstü Yaşlı Bakımevine ziyaret ederek, orada yaşanan durumla ilgili incelemelerde bulundu.
Sucuoğlu: Devlet Bir Hata Yaptı, Göz Ardı Etti

Başbakan Faiz Sucuoğlu bugün Sınırüstü Yaşlı Bakımevine ziyaret ederek,  orada yaşanan durumla ilgili incelemelerde bulundu.

Ziyarette bakımevinde yaşayan vatandaşlarla da sohbet eden Başbakan Sucuoğlu, yaşanan durumla ilgili olarak " Devlet bir hata yaptı, göz ardı etti." dedi.

Vakfın özel bir kurum olması nedeniyle yetki karmaşası  yaşandığını belirten Sucuoğlu, " Yetki karmaşası nedeniyle insanlarımız ızdırap çekiyor. Soruşturma devam ediyor. Ne gerekirse en hızlı şekilde yapılması için hazırım" açıklamasında bulundu.

"HEMŞİRE ALINACAK"

Sucuoğlu,  Bakımevi için en az 4  hemşire gerektiğini gerekirse Maliye Bakanı'na yetki verilerek sınavda başarılı olup kadro nedeniyle alınamayan kişiler arasından görevlendirme yapılacağını belirtti.

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