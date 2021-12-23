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Sucuoğlu: Döviz Düşüyor Marketlerdeki Fiyatlarda Orantılı Şekilde Yavaş Yavaş İnmeye Başladı. Denetimler Sürüyor

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Sucuoğlu: Döviz Düşüyor Marketlerdeki Fiyatlarda Orantılı Şekilde Yavaş Yavaş İnmeye Başladı. Denetimler Sürüyor
Sucuoğlu: Döviz Düşüyor Marketlerdeki Fiyatlarda Orantılı Şekilde Yavaş Yavaş İnmeye Başladı. Denetimler Sürüyor

23 Ocak seçimlerinde hedefimiz tek başına 5 yıllık iktidardır. Seçilmemiz halinde ciddi ekonomik ve teknolojik açılımlara imza atacağız, radikal değişiklikler yapacağız. Hiçbir zaman bir koalisyon hedefimiz olmadı. UBP tek başına 5 yıllık iktidar hedefiyle yola çıktı.

Seçimlerinden sonra ekonomiye yoğunlaşarak, yeni açılımlarla KKTC’ye sıcak paranın akmasını sağlayacağız. Tüm bunların ön hazırlıkları yapılmıştır. 23’ünden sonra çok hızlı bir şekilde, yabancı yatırımcılar, mülk satışları ve serbest bölge konusunda açılımlar yapacağız.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurieyti’nin kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşması önceliklerimiz arsındadır. Bunu başarırken de parti olarak yeniliğe ışık tutacağız.

Biz göreve geldiğimiz gün itibarı ile ülkede yaşanan tüm sorunlara çözüm üretmek adına çalışmalara başladık.

Dövizde yaşanan yükseliş karşısında vatandaşın kredi borçlarını daha rahat ödemesi adına önemli adımlar atık. Bu yapılan çalışmalarla vatandaşın biraz olsun rahat nefes almasını sağladık.

Dövizde başlayan ve devam eden düşüşe bağlı olarak, marketlerinde fiyatlarını aşağıya çekeceği beklentisindeyiz. Hatta marketlerin fiyat indirimine yavaş yavaş başladığını da görüyoruz. Bu konuda üzerimize düşen denetim görevini de büyük bir hızla ve titizlikle sürdürüyoruz.

Hedefimiz lokomotif sektörlerimiz olan turizm ve yüksek öğrenimin yansıra diğer hizmet sektörleri de ekonominin içine katarak ülkeyi kendi kendine yeter hale getirmektir.

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