Sucuoğlu: DP ve YDP'nin tehditvari tavrı sürerse ipler kopar

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi'nin kendisine yaptığı gibi tehditvari bir şekilde taleplerde bulunmasının bundan sonraki süreçte de devam etmesinin UBP için kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu, "ya bunu imzalarsınız ya da biz hükümete girmeyiz" noktasındaki durumun devamı halinde ise iplerin tamamen kopabileceğini belirtti. Sucuoğlu, "UBP olarak biz bu noktadayız. Bize yapılan tehditvari duruş inşallah yine yaşanmaz. Bu şekilde bir zorlamaya giderlerse bu tehdit UBP taban ve tavanında hoş karşılanmaz" dedi.