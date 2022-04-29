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Sucuoğlu: Erken seçim kokusu geliyor

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Sucuoğlu: Erken seçim kokusu geliyor
Sucuoğlu: Erken seçim kokusu geliyor

YDP ve DP’nin hükümetten seçilme kararı almasını  değerlendiren Başbakan Faiz Sucupğlu, “Söyleyecek fazla bir şey yok, erken seçim kokusu geliyor” dedi.

Dün ve bugün hükümet ortakları ile konuştuğunu ve hükümetten çekilme gibi bir niyetten söz etmedikleri belirten Sucuoğlu, “Son 5-6 saat içinde ne oldu ki bu kararı aldılar?” diye konuştu.

Kendisini arayan birçok milletvekillerinin ve partililerinin “erken seçime gidelim” dediğini ifade eden Sucuoğlu, bu kararı MYK’da ve parti meclisinde görüşeceklerini kaydetti. Sucuoğlu, yarın sabah ilk olarak MYK’nın toplanacağını söyledi. Aylar sonra hükümetin kendi biriktirdiği parayla hem kamu maaşlarını ödediğini hem de diğer birçok yükümlülüğünü yerine getirdiğini, ödemelerini yaptığını anımsatan Sucuoğlu, böyle bir ortamda ortaklarının hükümetten çekilmesinin üzüntü verici olduğunu vurguladı.

Kaynak: Haber Kıbrıs

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