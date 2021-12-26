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Sucuoğlu: Fuat Oktay’la 14 gün sonra görüşeceğiz

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UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın rahatsızlığı nedeniyle ertelenen görüşmelerinin iki hafta sonra Ankara’da yapılacağını açıkladı.
Sucuoğlu: Fuat Oktay’la 14 gün sonra görüşeceğiz

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, seçim gezilerine, KKTC’nin batı bölgesiyle devam etti.

UBP’den yapılan açıklamaya göre Sucuoğlu, Güzelyurt ve Lefke’de UBP İlçe Örgütlerinin düzenlediği geniş katılımlı toplantılarda,  vatandaşlarla bir araya geldi.

UBP’nin hedeflerini kamuoyu ile paylaşan Sucuoğlu, vatandaşların görüşlerini de dinledi.

“YENİ MOTİVASYONUMUZLA TEK BAŞINA İKTİDAR YOLUNDAYIZ”

Başbakan Sucuoğlu, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, 38 günlük iktidar sürecini, “Ateşten değil, lavdan gömlek giydik” sözleriyle özetlerken, dövizin patladığını, ekonomik daralmanın yaşanmasıyla birçok sorunla karşılaştıklarını hatırlattı.

Sucuoğlu “Ama dövizin gerilemesi ile yeni bir motivasyon kazandık. Birinci ve en güçlü partiyiz. Bu motivasyonla yola çıktık ve ana hedefimiz, tek başına iktidar hedefine odaklandık” dedi.

“ANAVATAN TÜRKİYE HER ZAMAN YANIMIZDA”

KKTC’nin artık tek partili hükumete ihtiyacı olduğuna da vurgu yapan Başbakan, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin de bütün gücü ile yanlarında olduğuna dikkat çekti.

“SAYIN FUAT OKTAY İLE ANKARA’DA GÖRÜŞECEĞİZ”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın rahatsızlığının araya girmesi nedeniyle kendisiyle yaklaşık 14 gün sonra Ankara’da bir görüşme yapacaklarını açıklayan Sucuoğlu, “ 23 Ocak’tan sonra da bizi zorlu bir süreç bekliyor. Ancak bir tarafta zorluklardan kaçan, zoru görünce bırakan bir muhalefet ve diğer partiler, bir tarafta da tüm zorlukların üstüne giderek çözüme ulaştıran ve ateşten gömlek giymekten korkmayan bir UBP var. KKTC artık bu gerçeği iyi bilmektedir” dedi. 

“UBP’NİN TEK RAKİBİ UBP’DİR”

Başbakan Sucuoğlu, “UBP’nin tek rakibi yine UBP’dir” diyerek, “Ben koalisyon hükumeti düşünmüyorum. UBP tek başına iktidara yürüyor” diye konuştu.

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