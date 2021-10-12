  • BIST 1.420,550
  • Altın 509,30
  • Dolar 8,9950
  • Euro 10,3850
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Sucuoğlu: Geçen defaki kurultaydan daha güçlü durumdayım

» »
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Genç TV’de yayınlanan ‘Nazar Erişkin ile Bugüne Dair’ programa katılarak, gündemi değerlendirdi.
Sucuoğlu: Geçen defaki kurultaydan daha güçlü durumdayım

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Genç TV’de yayınlanan ‘Nazar Erişkin ile Bugüne Dair’ programa katılarak, gündemi değerlendirdi.

 

“ERSİN BEY, OLAYIN İÇİNE ÇEKİLMEYE ÇALIŞILIYOR”

Deport olayında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yaşananların içine çekilmeye çalışıldığı görüşünü paylaşan Sucuoğlu, “Ersin Bey, deport olayında olayın içine çekilmeye çalışıyor. Deport, TC’nin kendi yasal düzenlemeleri için aldığı bir karardır. Kendileri için sıkıntılı görülen şahısları yurda almıyorlar. KKTC’nin nereye müdahale edeceğini anlamakta zorluk çekiyorum.

TC’nin kendi kararıdır. Burada ne yapmamız gerekir? İngiltere bunu yaptığı zaman tartışıyor muyuz?  TC de kendi menfaattarı doğrultusunda böyle bir karar aldı. Belli konularda biraz daha dikkatli olunması gerekiyor” dedi.

 

“ÇEKİLMEYECEĞİM, ADAYIM”

Kurultay yarışıyla ilgili de konuşan Sucuoğlu’na gene kurultayda ikinci tura kalmasına rağmen seçimden çekildiği hatırlatıldı. Bu kez kurultaydan çekilmeyeceğini ifade eden Sucuoğlu, “Adayım, aday olmaya devam edeceğim” dedi. Geçen defaki kurultaydan çok daha güçlü olduğunu dile getiren Sucoğlu, bazı çevreler dedikodular ortaya koyduğunu söyledi; fakat detay vermedi.

 

“RESMİ DEĞİL, GAYRİ RESMİ BİZİMLELER”

Bağımsız milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç’e UBP’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümünde rozet takılması sorusu üzerine de konuşan Sucuoğlu, Bağımsız 2 milletvekilinin UBP’nin yanında olduğunu ve Cumhuriyet Meclisi’ndeki grup toplantılarına da katıldıklarını söyledi. Yasadan dolayı bağımsız milletvekillerinin katılımının resmi olmadığını, gayri resmi olduğunu ifade eden Sucuoğlu, diğer Bağımsız Milletvekili Hasan Topal’ın ise kararını ilerleyen zamanlarda vereceğini söyledi.  Siyasette alternatifin bulunabileceğini belirten Sucuoğlu, olası genel başkan değişikliğiyle kurultaydan sonra yeni bir seçim tarihinin ya da koalisyonun belli olacağını kaydetti. Sucuoğlu, 2 alternatifin de masada olduğunu sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum Meclis Başkanı Dimitriu , Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya geldi12 Ekim 2021 Salı 12:37
  • Kıbrıs Tiyatrosu'na Türkiye'den ödül!12 Ekim 2021 Salı 12:22
  • 8 Ekim çekilişinin talihlisi bugün ikramiyesini aldı12 Ekim 2021 Salı 12:18
  • Scholz’un zırhlı Mercedes’i hazır: 1.3 milyon euro değerinde12 Ekim 2021 Salı 11:45
  • SAKÜDER, 16’ncı kuruluş yıl dönümü kapsamında Lefkoşa’da resim sergisi açıyor12 Ekim 2021 Salı 11:30
  • Gönyeli'de kasti yangın çıkaran kişi tutuklandı12 Ekim 2021 Salı 10:59
  • Rus asıllı KKTC vatandaşı Julia Boransel, Müslüman oldu12 Ekim 2021 Salı 10:51
  • İkinci deneme de başarısız! Toplantı 24 saat sonraya ertelendi12 Ekim 2021 Salı 10:48
  • Mecliste yine nisap yok!12 Ekim 2021 Salı 10:31
  • Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor12 Ekim 2021 Salı 09:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti