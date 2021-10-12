Sucuoğlu: Geçen defaki kurultaydan daha güçlü durumdayım

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Genç TV’de yayınlanan ‘Nazar Erişkin ile Bugüne Dair’ programa katılarak, gündemi değerlendirdi.

“ERSİN BEY, OLAYIN İÇİNE ÇEKİLMEYE ÇALIŞILIYOR”

Deport olayında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yaşananların içine çekilmeye çalışıldığı görüşünü paylaşan Sucuoğlu, “Ersin Bey, deport olayında olayın içine çekilmeye çalışıyor. Deport, TC’nin kendi yasal düzenlemeleri için aldığı bir karardır. Kendileri için sıkıntılı görülen şahısları yurda almıyorlar. KKTC’nin nereye müdahale edeceğini anlamakta zorluk çekiyorum.

TC’nin kendi kararıdır. Burada ne yapmamız gerekir? İngiltere bunu yaptığı zaman tartışıyor muyuz? TC de kendi menfaattarı doğrultusunda böyle bir karar aldı. Belli konularda biraz daha dikkatli olunması gerekiyor” dedi.

“ÇEKİLMEYECEĞİM, ADAYIM”

Kurultay yarışıyla ilgili de konuşan Sucuoğlu’na gene kurultayda ikinci tura kalmasına rağmen seçimden çekildiği hatırlatıldı. Bu kez kurultaydan çekilmeyeceğini ifade eden Sucuoğlu, “Adayım, aday olmaya devam edeceğim” dedi. Geçen defaki kurultaydan çok daha güçlü olduğunu dile getiren Sucoğlu, bazı çevreler dedikodular ortaya koyduğunu söyledi; fakat detay vermedi.

“RESMİ DEĞİL, GAYRİ RESMİ BİZİMLELER”

Bağımsız milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç’e UBP’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümünde rozet takılması sorusu üzerine de konuşan Sucuoğlu, Bağımsız 2 milletvekilinin UBP’nin yanında olduğunu ve Cumhuriyet Meclisi’ndeki grup toplantılarına da katıldıklarını söyledi. Yasadan dolayı bağımsız milletvekillerinin katılımının resmi olmadığını, gayri resmi olduğunu ifade eden Sucuoğlu, diğer Bağımsız Milletvekili Hasan Topal’ın ise kararını ilerleyen zamanlarda vereceğini söyledi. Siyasette alternatifin bulunabileceğini belirten Sucuoğlu, olası genel başkan değişikliğiyle kurultaydan sonra yeni bir seçim tarihinin ya da koalisyonun belli olacağını kaydetti. Sucuoğlu, 2 alternatifin de masada olduğunu sözlerine ekledi.