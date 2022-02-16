Sucuoğlu: Görüşmelerimiz Sürüyor, Sırf Hükümet Kurmak İçin Hükümet Kurmayız

Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümeti kurma çalışmalarının devam ettiğini, DP’li ve HP’li yetkililerle görüşmeler yaptıklarını, pürüzleri çözmeye çalıştıklarını, CTP’nin UBP’ye verdiği yazılı ilkelere ise yazılı cevapların yarın verileceğini açıkladı.

Yürümeyecek bir hükümet kurmak istemediklerini, 5 yıl devam edecek bir hükümet kurmak için çaba sarf ettiklerini belirten Sucuoğlu, vatandaşlardan biraz sabır istedi.

Faiz Sucuoğlu, hükümeti kurma çalışmalarıyla ilgili Haber Kıbrıs’a açıklama yaptı.

“Sırf hükümet kurmak için hükümet kurmayız”

Seçimden hemen sonra “Yürümeyecek bir hükümet kurmaktansa erken seçime gitmeyi yeğlerim” şeklindeki sözlerini anımsatan Sucuoğlu, bazı kesimlerin bu sözlere inanmadığını ama bu konuda ciddi ve kararlı olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu, “Vatandaşlarımızdan biraz sabır rica ediyorum. Sırf hükümet kurmak için hükümet kuracak değiliz. Hükümeti kurar, bir hafta sonra sorun yaşamaya başlarsak ne anlamı olur ki? Doğru dürüst bir hükümet yapısına ulaşmadan hükümeti kurmam” dedi.

“Kesinleşmiş bir hükümet yapısı yok”

Medyada yer alan “UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti kuruldu” şeklindeki haberlerin gerçek olmadığını, çalışmaların devam ettiğini söyleyen Sucuoğlu, sıkıntı yaratmayacak bir hükümet yapısı oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

“İçişleri Bakanlığı paylaşılamıyor, küçük ortaklar bu bakanlığı istiyor, sorun budur” şeklindeki iddiaların da doğru olmadığını belirten Sucuoğlu, hükümet kurulurken birçok konunun, prensiplerin masaya geldiğini, sırf bakanlıklar üzerinden bir pazarlık yapılmadığını vurguladı.

“DP ve HP ile görüşmelerimiz sürüyor”

Görüşmelerin özellikle DP ve HP ile yapıldığını, YDP’yle prensipler konusunda bir sıkıntı olmadığı için bu aşamada YDP ile görüşmediklerini ifade eden Sucuoğlu, “Tıkanıklığı aşmaya, yürüyebilecek bir hükümet kurmaya çalışıyoruz. DP ve HP ile görüştük, görüşmeye devam edeceğiz” dedi.

“CTP’nin ilkelerine yazılı cevabımız yarına kaldı”

CTP’nin kendilerine ilettikleri yazılı ilklere daha önce bugün cevap vereceklerini açıkladığını ama partilerle yaptıkları görüşmeler nedeniyle yazıyı bugüne yetiştiremediklerini anlatan Sucuoğlu, “CTP’nin yanıtına karşılık yanıtlarımızı yarın vereceğiz” dedi.

Sucuoğlu, tüm partilere aynı yakınlıkta durduklarını ve hiçbir partiyle hükümet kurma ihtimalini dışarıda tutmadıklarını söyledi.

“Parti içlerinde sorun var mı, ben bilemem”

Sucuoğlu, Haber Kıbrıs’ın, “Görüştüğünüz DP ve HP’nin kendilerinde, yani parti içlerinde mi sıkıntı var?” şeklindeki soruya, “Ben başka partilerin iç işlerine karışmam. ‘Partilerin içinde sorun var’ diyemem. Kendi içlerinde sorun var mı yok mu bilemem. Ben parti başkanlarını, parti heyetlerini muhatap kabul ederim ve prensipler konuşulur, şu anda yaptığımız budur. Beş yıl devam edecek bir hükümet kurmak için çaba harcıyoruz” diye konuştu.