  • BIST 98.509
  • Altın 387,089
  • Dolar 6,9724
  • Euro 7,4939
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Sucuoğlu: Günde 10 bin kişiyi ödemeyi düşünüyoruz

» »
Sucuoğlu: Günde 10 bin kişiyi ödemeyi düşünüyoruz
Sucuoğlu: Günde 10 bin kişiyi ödemeyi düşünüyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu 1500 TL için başvurular ve süreçte alınan yeni kararları açıkladı.

Bakan Sucuoğlu, hafta sonu itibariyle başvuru sayısının 60 bin civarında olmasını beklediklerini belirterek gelen başvuruların değerlendirildiğini açıkladı.

30 Nisan’da bin beş yüz TL’lik katkının ilk bölümünü ödemeyi düşündüklerini açıklayan Sucuoğlu, maaş ödemelerinin aynı güne denk gelmemesi için çalıştıklarını, bankalara yığılma olmaması için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. 

Sucuoğlu şöyle konuştu: "Bankaların artık tüm şubelerinin açılması ve tam mesai yapılması gerekecek. Çünkü 10 gün içerisinde 5 6 ödeme olacak. Sistem dışında kalan bankaları da içeriye almaya çalışıyoruz. Ne kadar çok banka, ne kadar çok şube, o kadar az birikme. Bunu bankalar ile birlikte başarmamız gerekiyor" 

Günde 10 bin kişiyi ödemeyi düşünüyoruz

Bakan Sucuoğlu, başvuru sistemine IBAN numarası da eklendiğini belirterek arzu edenlerin IBAN numarası ile de başvuru yapabileceklerini belirtti. 

Günde 10 bin kişiyi ödemeyi düşünüyoruz diyen Çalışma Bakanı Sucuoğlu, maaş katkısının nasıl verileceği konusunda karar değiştirmediklerini sadece yeni eklemeler yaptıklarını belirtti. 

Hesabı olmayandan IBAN numarası istenemeycek

Bakan Sucuoğlu, hesabı olmayandan IBAN numarası istenmeyceğini kimlik kartı ile yapılan başvuruların aynen devam edeceğini de vurguladı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'den AB'ye Kıbrıs tepkisi! AB, Rum/Yunan ikilisinin maksimalist politikalarına alet oldu24 Nisan 2020 Cuma 11:02
  • Oğuz:Çileğin üretimi ve pazarlanmasında sorun yok24 Nisan 2020 Cuma 10:53
  • Dr. Sibel Siber uyardı "Tekrar açılma, riskli bir dönem"24 Nisan 2020 Cuma 09:54
  • Bilim Kurulu hangi sektörlerin, hangi şartlar altında açılabileceği konusunu görüştü24 Nisan 2020 Cuma 09:53
  • Türkiye ve KKTC’nin de Aralarında Bulunduğu Pek Çok Ülke Ramazan’a Başlarken, Bir Kısmı Yarın Girecek24 Nisan 2020 Cuma 09:33
  • Polis'ten maske uyarısı24 Nisan 2020 Cuma 09:29
  • Akçay ve Güzelyurt’ta 23 Nisan coşkusu24 Nisan 2020 Cuma 09:09
  • Pile Muhtarından Özersay'a destek24 Nisan 2020 Cuma 09:02
  • 23 Nisan coşkusu İskele’de evlerde yaşandı24 Nisan 2020 Cuma 08:57
  • KKTC Balkonlardaydı24 Nisan 2020 Cuma 08:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti