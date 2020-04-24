Sucuoğlu: Günde 10 bin kişiyi ödemeyi düşünüyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu 1500 TL için başvurular ve süreçte alınan yeni kararları açıkladı.

Bakan Sucuoğlu, hafta sonu itibariyle başvuru sayısının 60 bin civarında olmasını beklediklerini belirterek gelen başvuruların değerlendirildiğini açıkladı.

30 Nisan’da bin beş yüz TL’lik katkının ilk bölümünü ödemeyi düşündüklerini açıklayan Sucuoğlu, maaş ödemelerinin aynı güne denk gelmemesi için çalıştıklarını, bankalara yığılma olmaması için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Sucuoğlu şöyle konuştu: "Bankaların artık tüm şubelerinin açılması ve tam mesai yapılması gerekecek. Çünkü 10 gün içerisinde 5 6 ödeme olacak. Sistem dışında kalan bankaları da içeriye almaya çalışıyoruz. Ne kadar çok banka, ne kadar çok şube, o kadar az birikme. Bunu bankalar ile birlikte başarmamız gerekiyor"

Günde 10 bin kişiyi ödemeyi düşünüyoruz

Bakan Sucuoğlu, başvuru sistemine IBAN numarası da eklendiğini belirterek arzu edenlerin IBAN numarası ile de başvuru yapabileceklerini belirtti.

Günde 10 bin kişiyi ödemeyi düşünüyoruz diyen Çalışma Bakanı Sucuoğlu, maaş katkısının nasıl verileceği konusunda karar değiştirmediklerini sadece yeni eklemeler yaptıklarını belirtti.

Hesabı olmayandan IBAN numarası istenemeycek

Bakan Sucuoğlu, hesabı olmayandan IBAN numarası istenmeyceğini kimlik kartı ile yapılan başvuruların aynen devam edeceğini de vurguladı