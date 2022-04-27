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Sucuoğlu: Güven oylamasına vekillerimizin gelmemesi söz konusu değil

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Başbakan Faiz Sucuoğlu, BRT özel yayında yeni hükümetin görevleri, vatandaşın alım gücünü artırmak için yapılması planlanan çalışmaları ve koalisyon hükümetinin kısa dönemde yapmayı planladığı programla ilgili Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.
Sucuoğlu: Güven oylamasına vekillerimizin gelmemesi söz konusu değil

Başbakan Faiz Sucuoğlu, BRT özel yayında yeni hükümetin görevleri, vatandaşın alım gücünü artırmak için yapılması planlanan çalışmaları ve koalisyon hükümetinin kısa dönemde yapmayı planladığı programla ilgili Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Seçimden sonra kaybedilen zamanın erken zamanda kapanması için önemli bir süreçten geçildiğini belirten Başbakan Sucuoğlu, muhalif noktalarda hükümetin güvenoylamasında sıkıntı yaşanabilir söylemelerine de yanıt verdi.

Sucuoğlu, baştan beri bu tarzda dedikodular olduğuna dikkat çekerek, “parti içinde dışardan bir el karıştırır gibi bir hava yaratılmaya çalışılıyor, öyle bir şey yok” dedi.

Ulusal Birlik Partili vekillerin güvenoylamasına gelmemesi gibi bir durumun olmadığını, hepsinin bu sorumluluğa sahip olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, Özdemir Berova’nın görevli olarak bulunduğu Avrupa Parlamentosu’ndan Cumartesi günü yapılacak güvenoylamasına katılabilmek amacıyla Cuma gecesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne döneceğini söyledi.

Sucuoğlu, siyasette amacın kargaşa yaratmak, olayı daha kötümser duruma getirmek olmadığına vurgu yaparak, basındaki bazı çevrelerin, ülkede sürekli bir kaos, bulutlu hava ve umutsuzluk olduğu havası yaymak için ellerinden geleni yaptığına dikkati çekti..

Başbakan Faiz Sucuoğlu, ülke ekonomisine de değindi.

Son 40-50 yılın en zor döneminden geçildiğini belirten Başbakan Sucuoğlu, Maliye ve hükümetin buna rağmen maaş, burslar ve bunun gibi mükellefiyetlerini yerine getirdiğini kaydetti.

Tüm dünyanın, özellikle Avrupa ülkelerinin ciddi bir ekonomik sıkıntı içerisinde olduğuna değinen Sucuoğlu, bunu daha da karanlık bir duruma getirmenin kimseye birşey kazandırmayacağını sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki halkın moralinin bozulmasına ve çökmesine yol açacağını ifade etti.

Başbakan Sucuoğlu, pandeminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, Rusya-Ukrayna savaşı kadar etkilemediğini işaret ederek, savaşın, taşımacılık, temel gıda, akaryakıt ve döviz fiyatlarının artışına çok büyük etkisi olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, Rusya-Ukrayna savaşından sadece KKTC’nin değil Türkiye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs dahil olmak üzere birçok ülkenin etkilediğine vurgu yaptı.

Sucuoğlu, savaşın bitmesiyle birlikte akaryakıt taşıma ve fiyatlandırılmasında savaş öncesi rakamlara yaklaşılması halinde büyük bir rahatlama sağlanacağını söyledi.

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