  • BIST 2.251,68
  • Altın 908.69
  • Dolar 14.6815
  • Euro 16.2076
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden yeni salgın uyarısı: Böceklerden bulaşacak

Sucuoğlu: Haftaya ekonomik protokolü imzalayacağız

» »
Başbakan Faiz Sucuoğlu, “Anavatan Türkiye ile önemli bir ekonomik protokolü üzerinde çalışıyoruz ve haftaya bu protokolü imzalayacağız." dedi.
Sucuoğlu: Haftaya ekonomik protokolü imzalayacağız

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, bir sergi açılışına katılarak, gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Yaklaşık iki yıldır devam eden pandemi süreci ve Rusya-Ukrayna savaşının bütün dünyada derinleştirdiği ekonomik krize değinen Başbakan Dr. Sucuoğlu, “Dünya olarak zor süreçlerden geçiyoruz. Yaklaşık iki yıldır süren ve tüm dünyayı etkileyen bir pandemi ve bunun yanında bir ayı geçen bir süredir Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor. Dünya küçük bir global köy haline geldi. En ufak bir gelişme herkesi etkiliyor. Tıpkı tüm bu yaşananların bizi de etkilediği gibi” dedi.

Ülke genelinde yaşanan enerji ve ekonomik sıkıntılarından da bahseden Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, bugünden itibaren ülkede yaşanan elektrik kesintilerinin son bulacağı müjdesini de verdi.

“Anavatan Türkiye ile önemli bir ekonomik protokolü üzerinde çalışıyoruz ve haftaya bu protokolü imzalayacağız” diyen Başbakan Dr. Sucuoğlu, “Böylelikle ekonomik anlamda da yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her inişin bir çıkışı vardır, biz bu çıkışı yakın zamanda yakalayacağız ve halkımızın hakettiği refah düzeyini tekrardan geri getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Yaşanan ekonomik sıkıntılara karşı yapılan eylemlerden de bahseden Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, “Bugün, sendikalarımız yaşanılan hayat pahalılığına tepki olarak haklı ve barışçıl bir eylem düzenlendi. Bu eylemin akabininde katıldığımız bu sanat etkinliği hepimizi bir nebze rahatlattı” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli Eğitim Bakanlığı, Kar-İş ve KTTB Arasında Protokol İmzalandı02 Nisan 2022 Cumartesi 09:41
  • TDP Başbakanlık önünde oturma eylemine devam ediyor...01 Nisan 2022 Cuma 20:54
  • KKTC'den Rum Kesimi Lider Anastasiadis'e ''EOKA'' Tepkisi01 Nisan 2022 Cuma 19:44
  • Nidai Güngördü: Katkı payı gerçek nüfusumuza göre çok düşük kalmakta01 Nisan 2022 Cuma 19:36
  • 792 Vaka 1 Vefat01 Nisan 2022 Cuma 19:00
  • Bakanlar Kurulu yarın toplanıyor01 Nisan 2022 Cuma 18:51
  • Seri hırsız Mehmet Türk yakalandı01 Nisan 2022 Cuma 18:46
  • GSM Operatörlerinden Ortak Açıklama: Eylemde İnternet Kesintisi Yapılmadı01 Nisan 2022 Cuma 18:22
  • Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin Covid-19 testi pozitif çıktı01 Nisan 2022 Cuma 17:54
  • Cumhurbaşkanlığı: KIB-TEK'e Herhangi Bir Bakiye Borcu Yoktur01 Nisan 2022 Cuma 17:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti