Sucuoğlu: Haftaya ekonomik protokolü imzalayacağız

Başbakan Faiz Sucuoğlu, “Anavatan Türkiye ile önemli bir ekonomik protokolü üzerinde çalışıyoruz ve haftaya bu protokolü imzalayacağız." dedi.

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, bir sergi açılışına katılarak, gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Yaklaşık iki yıldır devam eden pandemi süreci ve Rusya-Ukrayna savaşının bütün dünyada derinleştirdiği ekonomik krize değinen Başbakan Dr. Sucuoğlu, “Dünya olarak zor süreçlerden geçiyoruz. Yaklaşık iki yıldır süren ve tüm dünyayı etkileyen bir pandemi ve bunun yanında bir ayı geçen bir süredir Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor. Dünya küçük bir global köy haline geldi. En ufak bir gelişme herkesi etkiliyor. Tıpkı tüm bu yaşananların bizi de etkilediği gibi” dedi.

Ülke genelinde yaşanan enerji ve ekonomik sıkıntılarından da bahseden Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, bugünden itibaren ülkede yaşanan elektrik kesintilerinin son bulacağı müjdesini de verdi.

“Anavatan Türkiye ile önemli bir ekonomik protokolü üzerinde çalışıyoruz ve haftaya bu protokolü imzalayacağız” diyen Başbakan Dr. Sucuoğlu, “Böylelikle ekonomik anlamda da yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her inişin bir çıkışı vardır, biz bu çıkışı yakın zamanda yakalayacağız ve halkımızın hakettiği refah düzeyini tekrardan geri getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Yaşanan ekonomik sıkıntılara karşı yapılan eylemlerden de bahseden Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, “Bugün, sendikalarımız yaşanılan hayat pahalılığına tepki olarak haklı ve barışçıl bir eylem düzenlendi. Bu eylemin akabininde katıldığımız bu sanat etkinliği hepimizi bir nebze rahatlattı” ifadelerini kullandı.