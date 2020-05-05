Sucuoğlu: “Hak sahibi olmayan 9 bin kişi 1500 TL için başvuru yaptı”

“HAK SAHİBİ OLMAYAN 9 BİN KİŞİ 1500 TL İÇİN BAŞVURU YAPTI”

Sucuoğlu, “1500 TL yatırılmaya başladı. 9 bin kişi kişi bin 500 TL için hak sahibi olmamasına rağmen başvuru yaptı. Açık olan şirketlerin bile müraacat etti. Bu devletin parasını çalma çabasıdır. O nedenlebu 9 bin kişi polise bildirilmiştir. Bu para bizim cebimizden çıkacak gibi titiz olacağımızı ve lütfen yanlış beyanda bulunmayın dememize rağmen 9 bin kişi yalan beyanda bulunarak başvuru yapmıştır. Bu sadece sistemi yavaşlatır, lütfen yapmayalım” şeklinde konuştu.

“KIBRIS TÜRKÜ OLARAK ÇOK BÜYÜK BİR FIRSAT KAÇIRDIK”

Yeni hastanenin yapılamaması ile ilgili Kıbrıs Türkü’nün çok büyük bir fırsat kaçırdığına vurgu yapan Sucuoğlu, “Sağlık Bakanı olduğum dönemde Şubat sonuna kadar hükümette kalabilseydik, şu an 600 yataklı hastanemiz hizmet veriyor oludu. Yok orası pandemi hastanesi olsun, yok burası olsun demekle uğraşmayacaktık.

Türkiye Cumhuriyeti’nin o dönemin Kıbrıs’tan sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep beyin ‘bu hastaneyi en geç iki buçuk yılda bitireceğiz ve size TC’nin hediyesi olarak taktim edeceğiz’ demişti. O dönem hem TC ilişkilerimiz mükemmeldi, hem de ciddi bir mali güç vardı. Bugün ‘bizim altyapımız yoktur’ diyenlere sormak lazım; o dönem aklınız neredeydi? Neden elinizin arkasıyla ittiniz?” dedi.

“Çok gelişmiş ülkeler aşı yapabilir. Her ülkenin yapabileceği bir iş değil aşı… Eğer kolay olsaydı her ülke yapabilirdi bu işi” ifadelerine yer veren Bakan Sucuoğlu, “Yiğidi öldür ama hakkını ver derler. Şu ana kadar halkımız çok büyük bir başarıya imza attı. Neredeyse 2 aya yakın bu sürede izole olmayı başardı. Bu hastalığın en önemli ayağı izole olmaktır. Sağlık çalışanları bir buçuk aydır evlerine gitmediler. Sağlık Bakanlığı da çok iyi yürüttü bu süeci. İlk başta bocalama olması gayet normaldi…” şeklinde konuştu.

“BU VİRÜSLE YAŞAMAYI ÖĞRENECEĞİZ”

Öte yandan Sucuoğlu, “Bu virüsle yaşamayı öğreneceğiz. Ya evinde ya da çalıştığın ortamda hijyenli ortamda olmak zorundayız. ‘Hadi kahve içelim’ devri bitti. E-devleti ise hızlandıracak sürece girdik. Bundan sonra herşey online olacak ve o yöne gidiyor. Bu virüs bize online sisteme geçme konusunda çok ciddi bir ivme verecek” dedi.