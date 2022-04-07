Sucuoğlu: Halka Sağlık ve Tedavi Hizmetlerini En İyi Şekilde Sunmanın Gayreti İçerisindeyiz

Başbakan Faiz Sucuoğlu, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, sağlıklı bir toplum yapısı oluşturmak amacıyla halka sağlık ve tedavi hizmetlerini en iyi şekilde sunmanın gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, sağlıklı bir toplum yapısı oluşturmak amacıyla halka sağlık ve tedavi hizmetlerini en iyi şekilde sunmanın gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Sucuoğlu, Dünya Sağlık Örgütü Anayasasının 7 Nisan 1948 tarihinde yürürlüğe girmiş olması nedeniyle her yıl 7 Nisan tarihinin Dünya Sağlık Günü olarak kutlandığını kaydetti.



Sağlıklı yaşamın, her insanın doğumuyla birlikte elde ettiği ve insan olmaktan dolayı kazandığı bir hak olduğunu belirten Sucuoğlu, “Sağlık kavramı hayatımızda hiç bir kavramla değiştirilemez veya ölçülemez. Dolayısıyla dünyanın en özverili mesleklerinden birini ifa eden sağlık çalışanlarımızın önemini bu anlamlı gün vesilesiyle bir kez daha ön plana çıkarmak istiyorum” ifadelerini kullandı.



“Bana göre birçok meslekte olduğu gibi sağlığın temelinde insan sevgisi yatar. Sağlık sektörü, güç çalışma şartları, özveri ve sabır gerektiren zor bir alandır” diyen Sucuoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:



“Özellikle insan sağlığı ve insan hayatı söz konusu olduğundan büyük bir itina, dikkat ve ciddiyet gerektirir. Son dönemde yaşadığımız Covid-19 pandemisiyle mücadele sürecinde de tüm sağlık çalışanlarımızın ne kadar büyük fedakarlıklarla çalıştıklarına hep birlikte şahit olduk. KKTC olarak bu zor süreçten geçerken mücadeledeki en büyük pay hiç şüphesiz onlara aittir. Tüm zor şartlara rağmen görevini gerçekleştirmekten vazgeçmeyen tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımızın özellikle bu zor süreçteki katkıları asla unutulamaz. Sağlık hizmeti bir ekip işidir, bir bütündür ve ne kadar disiplinli çalışılırsa o kadar kaliteli hizmet ortaya çıkacaktır.”



“SAĞLIK SİSTEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLATILDI”



Hükümet olarak, göreve geldikleri günden bu yana sağlıklı bir toplum yapısı oluşturmak amacıyla halka sağlık ve tedavi hizmetlerini en iyi şekilde sunmanın gayreti içerisinde olduklarını belirten Sucuoğlu, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve halkın ihtiyaçlarını karşılayacak duruma getirilmesine yönelik girişimler başlatıldığını kaydetti.

Sucuoğlu, sağlık sisteminde gerek yıllardır yaşanan sorunlara, gerekse de pandemi sonrası ortaya çıkan ihtiyaçlara öncelik verilerek, etkin ve kaliteli bir sağlık sisteminin oluşturulması, daha çağdaş sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi adına çalışmaların sürdüğünü ifade etti.



Başbakan Sucuoğlu, “Bu duygu ve düşüncelerle, insan hayatının değerinin bilinciyle sabır, üstün gayret ve sevgiyle çalışan tüm sağlık çalışanlarına bu anlamlı hafta vesilesiyle bir kez daha teşekkür eder, saygılar sunarım” ifadelerini kullandı.