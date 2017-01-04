Sucuoğlu hastane otoparkı çalışmalarını inceledi

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi oto parkında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler aldı.

Sucuoğlu’na, Bakanlık Müsteşarı Kemal Deniz Dana ve Başhekim Bülent Dizdarlı eşlik etti

Hastanede yaşanan oto park sıkıntısı nedeni ile hastanenin önünde bulunan oto park alanını yeniden revize etmeye başladıklarını söyleyen Sucuoğlu, böylelikle mevcut park yerinin kapasitesinin iki kat artacağını belirtti.

Hastane çevresindeki ölü alanların da oto park alanlarına dönüştürülmesi için çevre düzenlemesi çalışması yaptıklarını ifade eden Sucuoğlu, hasta memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalıştıklarını vurguladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin artan hasta yoğunluğunu karşılamak için bir dizi tedbir alıyor.

Hastane trafosunun yenilenmesi ile başlayan çalışmalar, sıcak-soğuk su borularının değişmesi ve merkezi ısıtma-soğutma sisteminin onarılması ile devam etmişti. Halen devam eden hastane odalarının tadilat işlemine ek olarak, tüm hastane koridorları ve bekleme salonları boyanarak elden geçirildi. Sağlık Bakanlığı son olarak hastane oto parkının yenilenip büyütülmesi için çalışma başlattı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren Onkoloji Merkezi önünde biriken yağmur suyunun da tahliye edilmesi için ayrı bir çalışma yürüttüklerini belirten Sucuoğlu, biriken suyun yer altına döşenen kanalizasyon boruları ile dereye yönlendirildiğini ifade etti.

Hastane içerisinden geçen dere ile ilgili de çalışmaların bu hafta içerisinde başlayacağını söylen Sucuoğlu, dere içerisinden akan suyun borular içine alınacağını, böylelikle kötü koku ve görüntüyü ortadan kaldıracaklarını belirtti.

Karayolları personelinin yapmış olduğu teknik incelemelere göre suyun seviyesinin minimum seviyeye düşmesi ile çalışmaların başlanacağını dile getiren Sucuoğlu, Ocak ayı içerisinde projenin tamamlanacağını da vurguladı.