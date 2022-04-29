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Sucuoğlu: Hayırlı olsun söyleyecek bir şey yok

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Başbakan Faiz Sucuoğlu, Yeniden Doğuş Partisi ve Demokrat Parti’nin yarın Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleştirilecek hükümetin güven oylamasına katılmama ve hükümetten çekilme kararının kendisi için bir sürpriz olduğunu dile getirdi
Sucuoğlu: Hayırlı olsun söyleyecek bir şey yok

ıcağı sıcağına konuşan ve hükümet ortaklarının aldığı kararı değerlendiren UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, Yeniden Doğuş Partisi ve Demokrat Parti’nin yarın Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleştirilecek hükümetin güven oylamasına katılmama ve hükümetten çekilme kararının kendisi için bir sürpriz olduğunu dile getirdi.

“Hayırlı olsun, söyleyecek bir şey yok” diyen Başbakan Sucuoğlu, “Sabah görüştük her şey yolundaydı, demek ki öğleden sonra karar değiştirdiler” diyerek, yarın UBP MYK’sı ve Parti Meclisi ile bir araya geleceğini ve hükümet kurma görevinin Cumhurbaşkanı’na iade edilip edilmeyeceğine karar verileceğini vurguladı.

Kaynak: Gıynık Gazetesi

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