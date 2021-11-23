Sucuoğlu: Hedef, Ekonomik Olarak Kendi Ayakları Üzerinde Duran Bir KKTC

Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümetin, ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC hedefine konsantre olduğunu vurguladı.

Sucuoğlu, “Federasyon artık bizim hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın masasında olan bir alternatif değil” dedi.

Başbakan Sucuoğlu, Kadir Kara başkanlığındaki Çukurova Belediyeler Birliği heyetini kabul etti.

SUCUOĞLU

Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Başbakan Sucuoğlu, heyeti KKTC’de görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Zaten Çukurova dediğiniz Kıbrıs’ın 60 km ötesi, komşumuz öyle görüyoruz” dedi.

Anadolu’yu da Anavatan olarak gördüklerini dile getiren Sucuoğlu, “Osmanlı İmparatorluğu’nun burayı almasından sonra, bizim atalarımız özellikle Orta Anadolu’dan Çukurova bölgesinden buraya gelmiş, burayı vatan edinmiş ama ilişkiler ve göçler hep devam etmiş” şeklinde konuştu.

“Sizlerin burada akrabaları var, bizlerin orada akrabaları var” diyen Başbakan Sucuoğlu, “İki devlet ama tek millet, diliyle, ırkıyla, diniyle tamamen aynı” vurgusu yaptı.

Türkiye ile KKTC’nin ekonomik, siyasi ve dünya görüşü anlamında her yönüyle iç içe olduğunu belirten Başbakan Sucuoğlu, birlikte hareket edildiğini söyledi.

1974 Mutlu Barış Harekatı’ndan sonra, 8 ay öncesine kadar Kıbrıs’ta bir çözümün birçok alternatifi olduğu gibi federasyonun da bir alternatif olduğunu, bu yönde çalışıldığını ifade eden Başbakan Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“50 yıllık sürenin sonunda baktığımız zaman bir arpa boyu kat etmediğimizi tespit edip, Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde iki egemen eşit devlet politikasına dönmüş bulunmaktayız.”

“FEDERASYON ARTIK BİZİM HÜKÜMETİMİZİN VE SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN MASASINDA OLAN BİR ALTERNATİF DEĞİL”

KKTC’yi daha da güçlü, sürdürülebilir ama en önemlisi ekonomik anlamda ayakları üzerinde durabilen bir ülke konumuna getirmek çabasında olduklarını dile getiren Başbakan Sucuoğlu, “Federasyon artık bizim hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın masasında olan bir alternatif değil” dedi.

KKTC’yi egemen eşit bir devlet olarak gördüklerini vurgulayan Başbakan Sucuoğlu, bu yönde politikalar ürettiklerini söyledi. Yeni politikanın BM’ye ve uluslararası toplantılarda da kayda geçmesi amacıyla yazılı ve sözlü olarak iletildiğini kaydeden Başbakan Sucuoğlu, “Yeni bir yol, yeni bir hedef” vurgusu yaptı.

“EKONOMİK OLARAK KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN BİR KKTC”

Yeni hedefin güçlü ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti dışında da tanınan bir KKTC olduğuna dikkat çeken Başbakan Sucuoğlu, “Tanınma siyasettir, siyasidir” diyerek, en önemlisinin ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC olduğunun altını çizdi. Başbakan Sucuoğlu, hükümetin bu hedefe konsantre olduğunu kaydetti.

Erken seçime dikkat çeken Başbakan Sucuoğlu, hükümetin daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceği görüşünü belirterek, önlerinde 5 yıllık bir süre olacağını işaret etti. Tanınma yanında 5 yılda ekonomik anlamda daha güçlü bir ülke yaratmak için çalışacaklarını ifade eden Başbakan Sucuoğlu, “Nasıl insanımızın cebindeki 3 kuruşu 5 kuruş, 5 kuruşu 10 kuruş yaparız… Bunun mücadelesini ve kavgasını verme hedefiyle göreve geldik” ifadelerini kullandı.

KKTC’ye koşulsuz ve karşılıksız tek destek veren ülkenin Anavatan Türkiye Cumhuriyeti olduğunu vurgulayan Başbakan Sucuoğlu, “Başımız her sıkıştığı zaman başvurduğumuz tek, yegâne adres” diye konuştu.

Çalışmalarını TC hükümeti ile paralel şekilde götürdüklerini dile getiren Başbakan Sucuoğlu, dış siyasette tam anlamıyla bir paralellik söz konusu olduğunu kaydetti.

Başbakan Sucuoğlu, hedeflerinin KKTC’yi hak ettiği refaha ve kalkınmaya ulaştırmak olduğunu yineledi.

KARA

Çukurova Belediyeler Birliği Başkanı Kadir Kara da, heyet olarak KKTC’ye 4 günlük bir ziyaret amacıyla geldiklerini belirtti.

Çukurova Belediyeler Birliği’nin, 3 büyükşehir, 1 il, 37 ilçe ve 7 belde olmak üzere toplam 46 belediyeden oluştuğunu dile getiren Kara, birliğin, Mersin, Osmaniye ve Hatay illerindeki tüm belediyeleri kapsadığını söyledi.

Ziyaretlerini Türkiye Belediyeler Birliği ile koordineli bir şekilde gerçekleştirdiklerini ifade eden Kadir Kara, ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı da ziyaret ettiklerini ifade etti.

Sucuoğlu’na, Başbakanlık görevi nedeniyle “hayırlı olsun” diyen Kadir Kara, KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümünü de kutladı.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.