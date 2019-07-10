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Sucuoğlu “ Hedefimiz kayıt dışılığı önlemek"

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Bakanlığa geldiği günden bu zamana atılan ve atılacak olan adımları paylaşarak değerlendirmelerde bulundu.
Sucuoğlu “ Hedefimiz kayıt dışılığı önlemek"

Katıldığı programda  açıklamalar yapan Bakan Faiz Sucuoğlu, kayıt dışı yaşam rakamlarını ortaya koydu, bunun yanında mücadele yöntemlerini anlattı ve af gündemini bir kez daha paylaştı.

 

“AMACIMIZ PARA KAZANMAK DEĞİL, KAYIT ALTINA ALMAK”

 

Kayıt dışılığın bir insanlık durumu olduğuna dikkat çeken Sucuoğlu, resmi rakamların yüzde 20.44’e ulaştığını, gayri resmi rakamlarla bunun yüzde 30’ların üzerine çıktığını ifade etti. Sucuoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; “Geldiğimiz gün, hafif bir çalışma anlamında bulduğumuz af vardı, bunu sonlandırdık.” Diyen Sucuoğlu, “Afla kayıt dışılığı ortadan kaldırmayı planlıyoruz. Amacımız para kazanmak değil, kayıt altına almak. Bir asgari ücretle bu işlemi yapacağız. Muhaceretle birlikte çıkacak bu af. Önemli olan af çıkartmak değil, kaynağı nasıl kuruturuz onu çözmek”

 

“GELEN İŞÇİ NEREDE ÇALIŞACAĞINI BİLECEK”

 

Yurt dışından gelen işçilerin sürekli ve kısa sürede iş değiştirmelerinin de önüne geçecek bir çalışmanın dosyada yer aldığını belirten Sucuoğlu, “ Gelen işçi nerede çalışacağını bilecek. Örneğin bir işçi geldi serada çalışıyor, arkadaşları garson yapalım dediler, 3-5 ay sonra bakıyorsunuz çocuk kayboluyor. Burada işçiyi getiren mağdur oluyor. Bunun önüne geçmek için iş değiştirmek istiyorsa ülkeden çıkacak, 6 ay kalacak ülkesinde, öyle gelecek” dedi. Sucuoğlu, sertifika sistemini de hayata geçireceklerini belirterek, çalışmaya gelenlerin sertifikası kabul edilen belgelerle ülkeye geleceğini dile getirdi.

 

“AMACIMIZ CAZİBE YARATMAK”

 

Çalışma hayatı ile ilgili rakamsal verileri ortaya da koyan Bakan Sucuoğlu, 2018 yılı verilerinde 59.650 çalışanın olduğunu, 32.255 kişinin Türkiye’den, 14.657 kişinin diğer ülkelerden olduğunu söyledi. 2010 yılı ile kıyaslama yapan Sucuoğlu durumu dramatik olarak niteledi ve şu şekilde konuştu; “2010 yılında 3. Ülkeden gelen 2 bin küsurdu, şimdi 6 kat çoğalma var. Türkiye’den gelen 2010’da 27 binlerdeydi, yavaş bir çıkış var.” Sucuoğlu, İŞ-KUR ile çalışma yapmak istediklerini kaydederek, gelmek isteyenlerin İŞ-KUR üzerinden gelmesini istediklerini kaydetti. Sucuoğlu, “ Böyle bir çalışma yapmak istiyoruz.

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