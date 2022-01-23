Sucuoğlu: “Her Vatandaşımızın Oyunu Kullanmasını Saygıyla, Ricayla Bekliyorum”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, her vatandaşın oyunu kullanmasını saygıyla ve ricayla beklediğini belirtti.

Sucuoğlu, gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Seçimler demokrasinin en temel gereğidir. Vatandaşlarımızın hür ifadelerinin tezekkürü olan seçme haklarını kullanmaları ve ülke demokrasisine katkılarıyla yerine getirmeleri en büyük beklentidir. Seçimlere katılımının azami seviyeye ulaşması seçim sonuçlarının oluşumunda halk iradesinin yüksek oranda yansıması anlamına gelmektedir. Bu nedenle her vatandaşımızın oyunu kullanmasını saygıyla ricayla beklediğimi belirtmek isterim”