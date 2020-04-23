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Sucuoğlu: Hesap açmak zorunlu değil

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Sucuoğlu: Hesap açmak zorunlu değil
Sucuoğlu: Hesap açmak zorunlu değil

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu İhtiyat Sandığı’ndan ödenecek 1.500 TL destek için, bugün itibari ile başvuru yapılacak tüm çalışanların banka hesabı açmasının zorunlu kılındığına ilişkin iddialara açıklık getirdi.

Bakan Sucuoğlu, “Böyle bir zorunluluk getirilmedi. Eski sistem devam ediyor. Bazı bankalar, sistemde İBAN numarası olamaması sebebi ile kendilerinin de mevcut sistemde yer almalarının zor olacağı ifade etti. Tüm bankaları sisteme dahil etmek için İBAN numaralarını da sisteme ekledik. Dolayısıyla eski sistem devam ediyor” dedi.

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