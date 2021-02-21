Sucuoğlu: Hızlı bir şeklide kurultaya gidilmeli

Hızlı bir şeklide kurultaya gidilmesi gerektiğini de savunan UBP Lefkoşa Milletvelili Dr. Faiz Sucuoğlu, “Çok hızlı bir şekilde hemen bir kurultay kararı alınması lazım. " dedi.

Taşların yerine oturmadığı sürece bu dalgalanmalar örgütsel üye bazında devam edecek. Şu veya bu şekilde taşların yerine oturması gerekir. Bunların ortadan kalmasının en erken çözümü kurultaydır” dedi.

NE OLDU?

Başbakan Ersan Saner’e karşı bir araya gelen UBP içerisindeki muhalifler, UBP’nin olağan kurultayının en kısa sürede gerçekleşmesi için hazırlıklara başladı. Muhalefet için Pilli'nin görevden alınması bardağı taşıran son damla oldu.

VEKİLLER TOPLANDI

UBP içerisinde kabinede yer almayan bir çok vekilin bugün bir araya gelerek toplantı yaptığı öğrenildi.

UBP’nin seçimli son kurultayının yarıda kalmasının parti için bir utanç olduğunu savunan muhalifler, ‘atanmış değil, seçilmiş bir başkan istiyoruz’ sloganıyla harekete geçiyor.

KURULTAY İÇİN TARİH 14 MART

UBP içerisindeki muhalifler UBP’nin 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi gereken olağan kurultayının, pandeminin etkilerinin de azalması hesaba katılarak mümkün olan yakın tarih olarak 14 Mart Pazar günü gerçekleştirilmesi için çalışmalara başladı.

Pilli: 14 Mart'ta olağanüstü UBP Kurultay'ı için çalışacağım!

Gazeteci Hüseyin Ekmekçi bugün Haber Kıbrıs Web TV'de görevden alınan Sağlık eski Bakanı Ali Pilli ile konuştuklarını anlattı.

Ekmekçi, Pilli'nin 14 Mart'ta UBP' de olağanüstü kurultay için çalışma yapacağını belirtti.

Dr. Ali Pilli'nin Başbakan Ersan Saner'in kendisini YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'ya kurban ettiğini belirttiğini söyledi.

Başbakan Ersan Saner artık burada oturamaz, oturmamalı. Çünkü UBP’lilere samimi değil. Ben kendi görüşümü söyledim diye Başbakan Saner bana ‘Benim ülkeyi yönetmeme engel oluyorsun diyor’

Ben ne dedimse Bilim Kurulu da Sağlık Üst Kurulu da aynı şeyi söyledi.

Basın çalışanlarını aşıladım diye Başbakan Saner beni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a şikayet etti. Üstelik basıncıları aşılamama değil gidip orada açıklama yapmama bozuldu.

“14 Mart’ta kurultay istiyoruz”

14 Mart’ta kurultay istiyoruz. Gerçek bir kurultay olmalı. Etkiye tepki vereceğim ben bunu hak etmedim. Bu tepkiyi Saner görecek.

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Pilli: 14 Mart'ta olağanüstü UBP Kurultay'ı için çalışacağım!

"UBP Güzelyurt İlçesi olarak Pilli ile birlikte hareket edeceğiz" https://t.co/sobcbBAyWM pic.twitter.com/KakgtRtp8f — Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) February 21, 2021

Kaynak: UBP’de parti içi muhalefet kurultay için harekete geçti!

Arıklı açıklama yaptı

Erhan Arıklı: “Pilli’nin Cumartesi günü görevden alınacağı yönünde bir bilgim yoktu” https://t.co/6WSd6X6q6H pic.twitter.com/9BaVAuxyqo — Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) February 21, 2021

UBP'E ERKEN KURULTAY SESLERİ