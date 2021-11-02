Sucuoğlu: Hükümet 2 gün içerisinde kurulacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu bu sabah Havadis WebTV de Damla Dabiş’in konuğu oldu ve gündeme dair merak edilen konularda açıklamalar yaptı.

Faiz Sucuoğlu’ndan önemli açıklamalar

ERKEN SEÇİM HÜKÜMETİ

UBP 22.Kurultayı’nda yüzde 60 oy alarak genel başkan seçilen ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan hükümeti kurma görevini alan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu dün Cumhurbaşkanlığında yaptığı açıklamada daha uzun sürecek bir hükümet da kurma ihtimalinden bahsetmişti.

Sucuoğlu yaptığı açıklamada erken seçim hükümetinin kurulacak olmasının kesin olduğunu açıkladı.

MUHALEFETLE GÖRÜŞMELER

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde parti içinde değerlendirmeler yaptıklarını, bugün Meclis olduğunu öğleden sonra ise veya yarın sabah itibarı ile muhalefetle görüşmeler yapacağını açıkladı.

2 GÜN İÇİNDE

Faiz Sucuoğlu hükümet kurma çalışmaları için de Damla Dabiş’e süre belirtti. Yeni hükümet oluşturma ve Cumhurbaşkanına sunma çalışmalarının 2 gün içinde tamamlanmasını beklediklerini vurguladı.

İZMİR MARŞI VE ÖZER KANLI

Faiz Sucuoğlu kurultayda seçimi kazandıktan sonra salonda çalan İzmir Marşı müziği için “Bizim bilgimiz dışında gelişen bişey. Salonu organize edenler yapmıştır. Bizim talebimiz veya isteğimiz olmadı. Kurultayı organize edenler çalmıştır” dedi.

Özer Kanlı’nın UBP’deki görevinden alınması için ise Faiz Sucuoğlu şunları söyledi:

”Özer beye hizmetleri için teşekkür ettik. Ben sadece kendisinin görev süresini uzatmadım. Kendi çalışacağım arkadaşlarımla çalışmak için Özer beye durumu yazılı olarak bildirdik” dedi.