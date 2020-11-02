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Sucuoğlu: Hükümet acil olarak kurulmalı...

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"ÜLKE OLARAK 75-76'LARDAN SONRAKİ EN ZOR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ..."
Sucuoğlu: Hükümet acil olarak kurulmalı...

Ulusal Birlik Partsi'nde (UBP) ikinci tura birincilikle kalan Faiz Sucuoğlu, “Hızlı bir şekilde hükümetin kurulması ihtiyacı vardır. Elbette bu yetki ile olacak… “ dedi ve işe turizm ile koyulacağının altını çizdi.

Faiz Sucuoğlu, ülkede düşünülmesi gereken "en son şeyin erken seçim" olduğunun altını çizdi.  

BRT ekranlarında konuşan ve yetki alması durumunda daha önce Turizm Bakanlığı da yapmış ve bu konuda tecrübesi olan biri olarak işe önce turizmle başlayacağını söyleyen Faiz Sucuoğlu şöyle konuştu;

 

“EKONOMİYİ HAVAYA UÇURACAĞIZ, İDDİASI ELBETTE GÜLÜNÇ OLUR AMA YAPACAK ÇOK ŞEY VAR"

“Şu anda oteller boş... Kuzey ülkelerinde kış geldi. Bunlara 15 gün içerisinde gelmeye karar verenlere testle 3-4 aylığına misafir etme düşüncesindeyiz. Bu ve bunun gibi değişik açılımların peşinde olacağız. Çarşının hareketlenmesi lazım… Bizim iki avantajımız var: İlki iklim, ikincisi ise pandemideki başarılı durumumuz. Pazarı hareketlendirme niyetindeyim… Türkiye’ye hızlı bir şekilde ziyarete gidip özellikle bütçe ile ilgili sıkıntıları sonlandırma adımları var… Kısa orta ve uzun vadede yapılacak çok şey var… Ekonomiyi havaya uçuracağız, iddiası elbette gülünç olur ama yapacak çok şey var...”

 

"ÜLKE OLARAK 75-76'LARDAN SONRAKİ EN ZOR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ..."

Faiz Sucuoğlu ülkenin 1975-76'lardan sonraki en zor süreci yaşadığını, önümüzde daha da sıkıntılı günler olabileceğini de kaydederek "üzerimizde ateşten bir gömlek olacak, gerekirse radikal kararlar almak da gerekecek. Bu durum bizi yakın istikbalde bekliyor" diye konuştu.

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