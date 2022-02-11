  • BIST 2.051,05
  • Altın 798.40221
  • Dolar 13.4832
  • Euro 15.2865
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Sucuoğlu: Hükümet Çarşamba’ya kadar netleşecek

» »
UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, öyle veya böyle bir hükümetin kurulacağını, Çarşamba’ya kadar durumun netleşeceğini söyledi.
Sucuoğlu: Hükümet Çarşamba’ya kadar netleşecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümet görüşmelerinde birinci turu bugün tamamladıklarını kaydetti. Hafta sonu yapacakları değerlendirmelerin ardından hükümetin şekilleneceğine inanç belirten Sucuoğlu, CTP ile de bugün olumlu bir görüşme yaptıklarını ve Pazartesi net cevap alacaklarını dile getirdi.

TAK muhabirine hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Sucuoğlu, ilk tur görüşmeleri bugün CTP ile yaptıkları ve olumlu geçen görüşme ile tamamladıklarını kaydetti.

Sucuoğlu, YDP, DP ve HP ile yaptıkları görüşmelerin ardından bugün de CTP ile görüştüklerini hatırlatarak, CTP’nin MYK’sının toplanacağını, sonrasında ön bilgi alacaklarını belirtti.

UBP’nin de bugün 14.30’da hükümet görüşmelerini yürüten komitesinin toplanıp, durum değerlendirmesi yaptığını ifade eden Sucuoğlu, birinci turu tamamladıklarını, şu an için net bir durumun ortaya çıkmadığını ancak hükümetin Çarşamba gününe kadar netleşeceğini kaydetti.

“Öyle veya böyle bir hükümetin kurulacağını” ifade eden Sucuoğlu, hafta sonu hükümetin şekil alacağını, son toplantıların yapılacağını kaydederek, yüksek ihtimal nasıl bir hükümet kurulacağının ortaya çıkacağına inanç belirtti.

CTP’den de Pazartesi net cevap alacaklarını söyleyen Sucuoğlu, görüşmelerin olgunlaşmasında fayda olduğunu, olgunlaşmanın sonrasında ikinci tur ve protokol hazırlıkları yapacaklarını, Bakanlar Kurulu oluşumu ve bunu Cumhurbaşkanı’na sunmalarıyla süreci tamamlayacaklarını kaydetti.   

23 Ocak erken genel seçiminin ardından seçilen milletvekilleri 7 Şubat’ta Cumhuriyet Meclisi’nde ant içmiş, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 8 Şubat Salı günü seçimden 34 milletvekiliyle birinci parti çıkan UBP’nin Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na hükümet kurma görevi vermişti.

Meclis’in yeni tablosunda 24 UBP, 18 CTP, 3 HP, 3 DP ve 2 YDP milletvekili bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hentbol Federasyonlarından Başbakanlık’a Ziyaret11 Şubat 2022 Cuma 17:47
  • Lefkoşa Muayene Şubesi Geçici Süre Kapandı11 Şubat 2022 Cuma 17:43
  • CTP MYK, UBP İle Yapılan Görüşme İçin Toplanıyor11 Şubat 2022 Cuma 17:38
  • Cumhurbaşkanlığı: AB’ye Düşen En Önemli Görev; Rum Liderliğine, Kayıp Şahıslar Komitesi'nin Destekleme Telkininde Bulunmasıdır11 Şubat 2022 Cuma 17:08
  • Kamu-Sen, Gazeteci Ayşenur Arslan’ı Kınadı11 Şubat 2022 Cuma 16:47
  • KTOEÖS: Tek Çözüm Federasyon Ve Uluslararası Hukuk11 Şubat 2022 Cuma 16:35
  • Basın-Sen'den Falyalı Suikastine İlişkin Açıklama11 Şubat 2022 Cuma 16:24
  • Düzensizliğin Getirdiği Sömürünün Mağdurları; Asistan Hekimler11 Şubat 2022 Cuma 16:19
  • BTHK Yeni Hizmet Binasına Taşınıyor11 Şubat 2022 Cuma 16:12
  • Merhum Altay İçin Tören Düzenlendi11 Şubat 2022 Cuma 16:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti