Sucuoğlu: “Hükümet dört partiden oluşuyor, 27 tane Başbakan var”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan “Nazar Erişkin’le Bugüne Dair” programına katılarak, gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda dün yaşanan nisap krizine ilişkin konuşan Sucuoğlu, “Hükümet 27 vekille temsil ediliyor. 3 tanesi bağımsız Milletvekili. 27 çok kritik bir sayıdır” dedi.

“BUGÜN İNŞALLAH 26 VEKİLLE NİSABI SAĞLAYACAĞIZ”

Serdar Denktaş’ın sağlık sebebiyle bir aylık izin aldığını ve yurt dışına gittiğini, Mesut Genç’in ise ailesinde pozitif vaka olması nedeniyle temaslı kapsamında Meclis’e katılmadığını, bu kapsamda da oturumun nisaba takıldığını anlatan Sucuoğlu, “Bugün inşallah 26 vekille nisabı sağlayacağız” dedi.

“DENKTAŞ’IN YURT DIŞI ZİYARETİNİN HÜKÜMETİN SORUN YAŞAMASIYLA İLGİLİ OLDUĞUNU SANMIYORUM”

Serdar Denktaş’ın, “hükümet artık bitmiştir, istifa etmeli” sözleri anımsatılan ve hükümetin nisapla ilgili sorun yaşaması adına Meclis’e katılmadığı iddialarının sorulması üzerine Sucuoğlu, “Böyle bir niyeti olsa yurt dışına gitmezdi, burada kalıp Meclis’e katılmazdı diye düşünüyorum. Sayın Denktaş’ın yurt dışı ziyaretinin, hükümetin bozulmasıyla ilgili olduğunu sanmıyorum. Sağlık sebebiyle yurt dışına çıktığını duyduk” şeklinde konuştu.

“ŞU AN DÖRTLÜ BİR KOALİSYON VAR… 27 TANE BAŞBAKAN VAR”

27 Milletvekilinin tek partide olmadığını, şu an “dörtlü bir koalisyonun” yaşandığını ifade eden Sucuoğlu, “Bağımsız Milletvekilleri de hükümetle birlikte hareket ediyor. Dört partinin kurduğu bir koalisyondur bu. Bu koalisyonda 27 tane Başbakan var. Gerek istek, gerek tepki, gerek düşünce ve de gerekse karar verme anlamında 27 tane Başbakan var” dedi.

“ÜÇ BAĞIMSIZ VEKİL HÜKÜMETLE BERABER HAREKET EDİYOR, İŞİN GERÇEĞİ BU”

Mevcut hükümeti, “dörtlü koalisyon” olarak nitelemeye devam eden Sucuoğlu, “Bu durum zaman zaman Meclis nisabına yansıyabiliyor. Üç bağımsız vekil hükümetle birlikte hareket ediyor, işin gerçeği bu” ifadelerini kullandı.